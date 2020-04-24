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Saída de Sergio Moro do governo repercute na imprensa internacional

Veículos de comunicação estrangeiros dão espaço para a saída de Moro, dizendo que o ex-ministro tem uma grande fama de lutar contra a corrupção
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 abr 2020 às 14:52

Publicado em 24 de Abril de 2020 às 14:52

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, fala a imprensa sobre seu pedido de demissão do cargo
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, fala a imprensa sobre seu pedido de demissão do cargo Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
O anúncio de demissão do ex-ministro Sergio Moro, que acusou o presidente Jair Bolsonaro de interferir na Polícia Federal para ter acesso a informações sigilosas, teve repercussão na imprensa internacional nesta sexta-feira, 24.
O The Guardian, um dos principais jornais do Reino Unido, afirmou que a saída do ministro cria um conflito político importante no momento em que o Brasil luta para conter a pandemia de coronavírus. Lembra que Moro é um herói para grande parte da direita brasileira e uma figura criticada pela esquerda
A reportagem cita ainda que, minutos depois do anúncio de Moro, já havia sinais de que Bolsonaro estava perdendo apoio com panelaços nas principais cidades brasileiras, incluindo em áreas fortemente pró-Bolsonaro no Rio de Janeiro e em São Paulo.
O americano The Washington Post também deu espaço para a saída de Moro, dizendo que o ex-ministro tem uma grande fama de lutar contra a corrupção. O argentino Clarín também citou a onda de panelaços minutos após a saída do ex-ministro, que se tornou famoso internacionalmente por liderar a investigação que prendeu o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em abril de 2018. A reportagem informa que a decisão fez o dólar subir a Bolsa cair
O francês Le Figaro noticiou que Moro saiu após ingerências políticas de Jair Bolsonaro na Polícia Federal. Afirma que o ministro teve promessa de trabalhar "com carta branca", que não foi cumprida por Bolsonaro. "A mudança de chefe da Polícia Federal sem causa real é uma interferência política, que mina minha credibilidade e a do governo", afirmou Moro, em trecho citado pela reportagem.

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