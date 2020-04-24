Discurso de Moro não foi anúncio de demissão, foi uma delação

O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro Crédito: Marcelo Camargo/ Agência Brasil

Bolsonaro tem tentado defender sua família e a si próprio contra investigações que existem na Polícia Federal, por isso, ao exonerar o chefe da Polícia Federal, cometeu interferência política, o que é ilícito.

Ao ser alertado por Moro que a medida era, de fato, interferência política, Bolsonaro não só demonstrou ciência como nem cogitou hesitar da manobra, algo que, segundo Moro, nem mesmo o PT fez quando estava no poder e era investigado pela Lava Jato. À época, Sergio Moro era juiz federal e condenou Lula, mas nem por isso o PT interveio nos trabalhos da Polícia Federal, mesmo sendo Dilma Rousseff a presidente da República.