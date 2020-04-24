Veja os atritos entre Bolsonaro e Moro, agora ex-ministro da Justiça

Apesar de ter tomado posse com o discurso de que teria total autonomia, Moro acumulou recuos e derrotas durante sua passagem. Apontado como um possível candidato a presidência em 2022, o ex-juiz federal passou a ser visto como um potencial adversário de Bolsonaro nas próximas eleições. Relembre alguns atritos entre o ministro e o presidente.