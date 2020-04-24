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Indicado por Moro

Bolsonaro exonera Maurício Valeixo do cargo de diretor-geral da Polícia Federal

Na quinta-feira (23) , ao ser comunicado por Bolsonaro sobre a decisão, Moro avisou que deixaria o governo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 abr 2020 às 06:24

Publicado em 24 de Abril de 2020 às 06:24

O ministro da Justiça, Sergio Moro, e o presidente Jair Bolsonaro
O ministro da Justiça, Sergio Moro, e o presidente Jair Bolsonaro: Valeixo foi indicado por Moro Crédito: Marcos Correa/PR
O presidente Jair Bolsonaro formalizou a exoneração de Maurício Valeixo do cargo de diretor-geral da Polícia Federal. O decreto oficializando a mudança, que foi publicado nesta sexta-feira, 24, no Diário Oficial da União (DOU), vem assinado tanto pelo presidente quanto pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, a cuja pasta a PF é subordinada.
No decreto, consta que a exoneração ocorreu "a pedido".

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Nesta quinta-feira (23) , ao ser comunicado por Bolsonaro sobre a decisão, Moro avisou que deixaria o governo e, segundo o jornal Estadão apurou, afirmou que não poderia aceitar mudanças na chefia da instituição.

APÓS EXONERAÇÃO DE DIRETOR DA PF, MORO FARÁ PRONUNCIAMENTO 

Moro fará um pronunciamento às 11h desta sexta-feira no Ministério da Justiça.

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