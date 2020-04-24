Bolsonaro exonera Maurício Valeixo do cargo de diretor-geral da Polícia Federal

O presidente Jair Bolsonaro formalizou a exoneração de Maurício Valeixo do cargo de diretor-geral da Polícia Federal. O decreto oficializando a mudança, que foi publicado nesta sexta-feira, 24, no Diário Oficial da União (DOU), vem assinado tanto pelo presidente quanto pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, a cuja pasta a PF é subordinada.
No decreto, consta que a exoneração ocorreu "a pedido".
Nesta quinta-feira (23) , ao ser comunicado por Bolsonaro sobre a decisão, Moro avisou que deixaria o governo e, segundo o jornal Estadão apurou, afirmou que não poderia aceitar mudanças na chefia da instituição.
APÓS EXONERAÇÃO DE DIRETOR DA PF, MORO FARÁ PRONUNCIAMENTO
Moro fará um pronunciamento às 11h desta sexta-feira no Ministério da Justiça.