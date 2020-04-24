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Política

Lamento que país tenha que combater dois vírus, diz Doria em referência a Bolsonaro

O governador de São Paulo, João Doria, usou o início de sua entrevista coletiva diária sobre a resposta à pandemia do novo coronavírus para exaltar Moro

Publicado em 24 de Abril de 2020 às 14:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 abr 2020 às 14:05
Governador João Doria
Governador João Doria Crédito: Sergio Andrade/Governo de São Paulo
O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), usou o início de sua entrevista coletiva diária sobre a resposta à pandemia do novo coronavírus para exaltar Sergio Moro e criticar o presidente Jair Bolsonaro.
"Lamento que país tenha que combater dois vírus", disse Doria em referência a Bolsonaro
Doria disse que o país precisa combater dois vírus: o coronavírus e o "outro vírus que está no Palácio do Planalto". O tucano lamentou a saída de Moro do governo de Jair Bolsonaro.
"A saída de Sergio Moro é um golpe na Justiça, na democracia do Brasil. Lamento muito que o nosso país tenha que combater e lutar contra dois víruus: o coronavírus e o outro vírus que está no Palácio do Planalto, em Brasília", disse Doria.
"São Paulo reconhece e agradece o trabalho do ministro ao longo de sua atuação sempre foi republicano, correto e agiu de forma diligente", completou. Doria disse ainda que Moro "ajudou a escrever as melhores páginas da história do Brasil".
"A saída de Sergio Moro é um golpe na Justiça, na democracia do Brasil. Lamento muito que o nosso país tenha que combater e lutar contra dois vírus: o coronavírus e o outro vírus que está no Palácio do Planalto, em Brasília"
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