Moro saiu do lado de Bolsonaro para não queimar sua imagem e sua história

O presidente Jair Bolsonaro, ao lado do ministro da Justiça, Sergio Moro, nos camarotes do estádio Mané Garrincha, em Brasília, antes do início da partida entre CSA x Flamengo Crédito: Alex Farias/Agência Estado - 12-06-2019

Desde o início de 2019, Bolsonaro rasgou sem rodeios a promessa feita a Moro quando o convidou, e logo a pretensa “carta branca” veio com “poder de veto”. Há meses, o ex-juiz vinha acumulando derrotas em divergências com Bolsonaro e, falemos francamente, algumas humilhações públicas impostas a ele pelo presidente. E tome reveses e sapos engolidos...

Em segundo lugar, Moro deu a entender para toda a torcida do Flamengo, em seu pronunciamento na manhã desta sexta-feira (24), que decidiu tomar essa decisão agora para preservar a sua história, para proteger a sua imagem e por não querer compactuar (isto é, ser cúmplice) de uma série de determinações de Bolsonaro muito pouco republicanas – para dizer o mínimo.

Como se não bastasse, conforme Moro revelou, Bolsonaro pediu-lhe expressamente que interferisse pessoalmente (para bom entendedor, interrompesse) inquéritos que tramitam no STF – onde, por exemplo, seu filho 02, Carlos Bolsonaro, é investigado por causa da atuação do chamado “gabinete do ódio”, instalado no Palácio do Planalto. Nas palavras do próprio Moro, isso preocupa muito.

E preocupa mesmo. Para bom entendedor, o que Moro está indicando é que o presidente tem atuado pessoalmente para blindar aliados e familiares, com o objetivo de abafar e obstruir investigações da PF que possam atingi-los – e, por conseguinte, também a ele. Isso é gravíssimo. Representa violação acintosa da autonomia necessária aos trabalhos da Policia Federal (e do MPF, a propósito).

São instituições de Estado, e não de governos datados, com prazo de validade. A Polícia Federal serve ao Estado brasileiro, não ao governo A ou B, muito menos ao presidente da vez. Não é a guarda pessoal e familiar do presidente da República, como parece que Bolsonaro preferiria que fosse.

Por isso, a autonomia enfatizada por Moro em sua despedida do cargo precisa mesmo ser salvaguardada, precisamente, para que a PF não realize investigações seletivas, poupando aliados do presidente e integrantes do governo do momento e perseguindo eventuais opositores. Aparentemente, é isso que Bolsonaro pretende.

Como frisou o próprio Moro, governos passados – alguns de cujos membros ele mesmo chegou a julgar – não trocaram a direção da PF com esse intuito. Vale ressaltar: nem no governo Dilma (PT), com a Lava Jato e o processo de impeachment em curso, a direção da PF foi trocada para blindar quem quer que fosse. Temer chegou a tentar algo nesse sentido, com Fernando Segóvia. Não durou três meses no cargo, como também recordou Moro. A instituição não aceita esse tipo de ingerência política.

Como cereja do bolo, temos a declaração de Moro de que ele em nenhum momento assinou a exoneração “a pedido” de Valeixo, tal como foi publicada no Diário Oficial da União. Nas entrelinhas, falsidade ideológica.

Tudo considerado, já há muitos juristas e analistas que veem, nas declarações de Bolsonaro, indícios para a imputação de crimes de responsabilidade. Em outras palavras, fundamentos para pedido de impeachment. É preciso ter calma nessa hora. Mas a gravidade dos fatos é gritante.

Moro, enfim, saiu da foto ao lado de Bolsonaro para não queimar (ainda mais) o seu filme e para não sujar a sua respeitável história. Caberia até, neste momento, refletir se foi mesmo acertada a sua primeira decisão, de abandonar a magistratura para se juntar ao governo Bolsonaro, colocando a sua história, o seu emblema e a sua expertise a serviço de um projeto de poder político que, como agora sugerem os fartos indícios, não demonstra comprometimento tão sincero com o combate implacável à corrupção, doa a quem doer.