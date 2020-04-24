Demissão de Moro é começo do fim, diz líder da bancada da bala

Presidente da República, Jair Bolsonaro durante audiência com Sergio Moro, que anunciou a saída do cargo de ministro de Estado da Justiça e Segurança. Crédito: Marcos Corrêa/PR

"Vai ser um desastre completo, é o princípio do fim desse governo", disse. "Moro é popular, está na galeria dos heróis contemporâneos, da qual nem Bolsonaro, nem Paulo Guedes fazem parte".

O deputado afirma que o apoio da bancada, formada por mais de uma centena de parlamentares, ao presidente deve diminuir sem Moro.

"Ainda mais se a demissão foi por uma razão não republicana. Nem o PT teve a petulância de interferir na PF [Polícia Federal]", afirmou.

Para o deputado, Moro é o principal pilar de Bolsonaro , que se elegeu com importante apoio de eleitores que se diziam antipetistas.