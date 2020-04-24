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Deputado Capitão Augusto

Demissão de Moro é começo do fim, diz líder da bancada da bala

'Vai ser um desastre completo, é o princípio do fim desse governo', disse o deputado Capitão Augusto (PL-SP)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 abr 2020 às 12:17

Publicado em 24 de Abril de 2020 às 12:17

Presidente da República, Jair Bolsonaro durante audiência com Sergio Moro, Ministro de Estado da Justiça e Segurança.
Presidente da República, Jair Bolsonaro durante audiência com Sergio Moro, que anunciou a saída do cargo de ministro de Estado da Justiça e Segurança. Crédito: Marcos Corrêa/PR
O deputado Capitão Augusto (PL-SP), egresso da Polícia Militar, não conseguia acreditar nas notícias sobre a saída de Sergio Moro (Justiça) pouco antes do anúncio do ministro, na manhã desta sexta (24).
"Vai ser um desastre completo, é o princípio do fim desse governo", disse. "Moro é popular, está na galeria dos heróis contemporâneos, da qual nem Bolsonaro, nem Paulo Guedes fazem parte".
O deputado afirma que o apoio da bancada, formada por mais de uma centena de parlamentares, ao presidente deve diminuir sem Moro.
"Ainda mais se a demissão foi por uma razão não republicana. Nem o PT teve a petulância de interferir na PF [Polícia Federal]", afirmou.

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Para o deputado, Moro é o principal pilar de Bolsonaro, que se elegeu com importante apoio de eleitores que se diziam antipetistas.
"O antipetismo é Moro", disse. "Se Bolsonaro demiti-lo, será uma derrota popular e também no meio político".

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