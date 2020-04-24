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Mercado

Bolsa cai 8,02% e dólar é negociado a R$ 5,67 com a saída do Moro

Renúncia do ministro Sérgio Moro do governo federal levou a instabilidade ao mercado financeiro do país
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 abr 2020 às 11:23

Publicado em 24 de Abril de 2020 às 11:23

Bolsa de valores
Crise no governo federal impacta mercado e faz bolsa operar em queda Crédito: Marivaldo Oliveira/AE
A saída do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, do governo federal provocou oscilações no mercado financeiro. Após o pronunciamento de renúncia, a Bolsa caía 8,02% de queda e o dólar estava em R$ 5,67. As cotações na Bolsa de Valores de São Paulo (B3) chegaram a apresentar queda de 7,55%, às 11h20.
Nesta sexta, a exoneração do diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, via decreto publicado no Diário Oficial da União (DOU) nesta sexta e assinado pelo presidente Jair Bolsonaro e Moro. Na quinta-feira, 23, ao ser comunicado por Bolsonaro sobre a decisão, Moro ameaçou deixar o governo, alegando que não poderia aceitar mudanças na chefia da instituição.

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O motivo principal da instabilidade é o de que, de acordo com interlocutores do ministro, Moro entregaria o cargo se não tiver carta-branca para escolher um substituto. A ameaça provocou reações nos três Poderes e a ala militar do governo entrou em campo a fim de encontrar um substituto para Valeixo indicado por Moro e do agrado de Bolsonaro.
Entre os cotados estão o atual diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Alexandre Ramagem, e o secretário de Segurança do Distrito Federal, Anderson Torres. A dúvida é se Moro vai ou não permanecer no cargo. A decisão de Bolsonaro ocorre uma semana depois da demissão de Luis Henrique Mandetta como ministro da Saúde.

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Somente em 2020, em meio a todo o caos econômico provocado pela pandemia do novo coronavírus, causador da covid-19, e, em alguns momentos, por fatores de instabilidade política no País, a moeda americana já possui uma valorização de quase 40%. Para se ter uma ideia, no início de janeiro, o câmbio estava próximo de R$ 4. No começo da semana, cotação estava em R$ 5,28.

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