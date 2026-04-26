Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Atentado com explosivos deixa ao menos 13 mortos na Colômbia
Mundo

Atentado com explosivos deixa ao menos 13 mortos na Colômbia

As autoridades acusaram dissidentes das FARC pelo episódio; ataque aconteceu no sudoeste da Colômbia e deixou mais 38 pessoas feridas.

Publicado em 26 de Abril de 2026 às 05:34

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

26 abr 2026 às 05:34
Imagem BBC Brasil
A explosão ocorreu no departamento de Cauca Crédito: Getty Images
Um atentado com explosivos tirou a vida de ao menos 13 pessoas no departamento do Cauca, no sudoeste da Colômbia, e deixou até o momento outras 38 feridas.
Segundo a agência de notícias Reuters, o ataque ocorreu como parte de uma escalada de violência que o departamento viveu no sábado.
Pela manhã, foi registrado um ataque com um drone explosivo a um radar aéreo, e depois foi relatado outro atentado com explosivos que deixou ao menos sete indígenas da região feridos.
O segundo atentado com explosivos ocorreu na Rodovia Pan-Americana, no trecho que conecta a cidade de Cali com a capital do Cauca, Popayán.
Escrevendo em sua conta no X, o presidente Gustavo Petro acusou as dissidências das Farc lideradas por "Iván Mordisco" como responsáveis pelo atentado.
No ataque foi usado o que é conhecido no conflito colombiano como "cilindros-bomba": um recipiente de gás carregado com explosivos atingiu um ônibus.
"Quero a máxima perseguição mundial a esse grupo narcoterrorista", disse o líder em suas redes sociais. "Quero os melhores soldados para enfrentá-los, quero que o povo caucano se liberte dessa máfia."
Também no X, o governador Octavio Guzmán se referiu ao atentado como "uma tragédia que nos dilacera como departamento".
"O Cauca não pode continuar enfrentando sozinho essa barbárie. Estamos diante de uma escalada terrorista que exige respostas imediatas. Exigimos do governo nacional ações contundentes, sustentadas e eficazes diante da grave crise de ordem pública que vivemos", concluiu o mandatário local.
O ataque é o mais grave registrado até agora na atual temporada eleitoral do país. Todos os candidatos condenaram o ataque.
Este texto foi traduzido e revisado por nossos jornalistas utilizando o auxílio de IA, como parte de um projeto piloto.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Data: 07/04/2017 - Notas de Dinheiro - Real - Governo propõe salário mínimo de R$ 979 em 2018 - Salário: reajuste será igual ao índice da inflação - Editoria: Economia - Foto: ARQUIVO - GZ
Reformas não bastam para o desenvolvimento
Lama cirúrgica
Lama cirúrgica: até polícia do ES foi acionada após sumiço de documentos
Mercedes-Benz C 180 CGI Coupé 2012 que está sendo oferecido no leilão com valor inicial de R$ 18.355,00
Os itens curiosos do megaleilão de quase 800 veículos do Detran-ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados