Moro faz pronunciamento sobre destino no governo Bolsonaro

Jair Bolsonaro ao lado de Sergio Moro, que deixou a carreira de juiz federal para comandar o Ministério da Justiça

Moro topou largar a carreira de juiz federal, que lhe deu fama de herói pela condução da Lava Jato, para virar ministro. Ele disse ter aceitado o convite de Bolsonaro, entre outras coisas, por estar "cansado de tomar bola nas costas". Ele era responsável pela Operação Lava Jato em Curitiba (PR).