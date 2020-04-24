Moro faz pronunciamento sobre destino no governo Bolsonaro

O ministro da Justiça, Sergio Moro, faz pronunciamento nesta sexta-feira (24) sobre o destino dele no governo Jair Bolsonaro (ouça abaixo o áudio transmitido pela CBN Vitória). A declaração é dada após a exoneração do diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, ter sido publicada nesta madrugada no Diário Oficial da União.
Moro pediu demissão a Bolsonaro na manhã desta quinta (23) quando foi informado pelo presidente da decisão de trocar Valeixo. O ministro avisou o presidente que não ficaria no governo com a saída do diretor-geral. Bolsonaro então escalou ministros militares para convencer o ex-juiz da Lava Jato a recuar.
Moro topou largar a carreira de juiz federal, que lhe deu fama de herói pela condução da Lava Jato, para virar ministro. Ele disse ter aceitado o convite de Bolsonaro, entre outras coisas, por estar "cansado de tomar bola nas costas". Ele era responsável pela Operação Lava Jato em Curitiba (PR).
Tomou posse com o discurso de que teria total autonomia e com status de superministro. Desde que assumiu, porém, acumula recuos e derrotas.