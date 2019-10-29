No ES, Sergio Moro faz papel de 'soldado fiel' de Bolsonaro

Sergio Moro chegando ao Palácio Anchieta na manhã desta terça-feira Crédito: Carlos Alberto Silva

"O presidente também teve suas razões de efetuar aquela reclamação. Pareceu, à primeira vista, que havia um programa de disque-denúncia orientado especificamente contra a Força Nacional, como se houvesse alguma suspeição na atuação da Força Nacional, quando não existe. Mas, como eu disse, foi um mal entendido", afirmou.

Um pequeno grupo de simpatizantes foi até o Palácio Anchieta manifestar a admiração pelo ex-juiz federal da Operação Lava Jato . Eles pediram para que o ministro concorra à presidência da República - pretensão que, embora o comportamento sugira o contrário , ele garante não ter. À tarde, na agenda na Prefeitura de Cariacica, ele também receberia palavras de incentivo de apoiadores. Sergio Moro foi requisitado para muitas selfies.

O ministro Sérgio Moro, à frente, e o governador Renato Casagrande, mais atrás Crédito: Fernando Madeira

Questionado, ainda pela manhã, sobre como encarava os pedidos para que seja presidente, também saiu-se mencionando o político que deu a ele o cargo de ministro.

"O carinho da população reflete, a meu ver, o apreço que existe também ao presidente Jair Bolsonaro e aos resultados que temos obtido no âmbito da segurança pública. Esse tipo de manifestação é um apoio ao governo em geral", comentou.

Chamado por Bolsonaro para atuar com "carta branca", o trabalho do ex-juiz na administração sofreu esvaziamentos e interferências. A situação ficou pior quando o presidente trocou o comando da Polícia Federal no Rio de Janeiro sem dar ciência à cúpula da instituição, ligada à pasta de Moro. "Quem manda sou eu", alfinetou o presidente.

Sergio Moro passou cerca de oito horas no Estado, com agendas em Vitória, onde almoçou iguarias capixabas, e Cariacica. Veio acompanhado pelo senador Marcos do Val (Podemos) em voo da Força Aérea Brasileira (FAB). O coordenador da bancada federal, deputado federal Josias da Vitória (Cidadania), a vice-governadora Jaqueline Moraes (PSB), o governador Renato Casagrande (PSB) e o prefeito de Cariacica, Juninho (Cidadania), foram ao aeroporto receber a comitiva do ministro.

CANDIDATO AO GOVERNO DO ES

O ministro não quis comentar se tem pretensões políticas. Ao deixar o salão São Tiago, no Palácio Anchieta, apenas brincou dizendo que seria candidato ao governo do Espírito Santo.

O comentário, em tom de brincadeira, foi feito para desmobilizar jornalistas que o cercavam em busca de mais declarações após a coletiva de imprensa, enquanto as autoridades caminhavam para área reservada.