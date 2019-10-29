Estado terá acesso a imagens de monitoramento das rodovias federais

Ministro Sergio Moro deixa o Palácio Anchieta acompanhado do governador Renato Casagrande e outras autoridades Crédito: Vitor Jubini

Durante visita ao Espírito Santo, o ministro Sergio Moro e o governador Renato Casagrande assinaram um termo de cooperação para que o Estado tenha acesso às imagens de videomonitoranento da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Em contrapartida, a União também terá acesso as imagens captadas pelo governo estadual. A informação foi confirmada pelo secretário estadual de Segurança Pública, Roberto Sá.

"Assinamos um termo de cooperação que o Estado poderá ter acesso as imagens de PRF em qualquer rodovia federal do país, e a PRF também poderá acessar as imagens que o Estado tiver acesso. É um intercambio muito importante. Esse é o carro-chefe, mas outras tecnologias também estarão nesse escopo de intercâmbio de acesso de uma instituição para a outra".

Atualmente, o estado não possui uma estrutura ampla de videomonitoramento. O cerco inteligente, uma das promessas do governo, está em fase final de projeto e deve ser licitado ainda este ano, segundo Sá.

"O Estado está na fase de finalização do projeto de implantação do cerco inteligente. Esperamos licitar até o fim do ano. Mas, esperamos também até o fim do ano poder acessar as imagens da PRF. É um passo importante no monitoramento desse deslocamento do crime, que se desloca na mobilidade".

Sobre o acordo, o secretário afirmou não ter custos e destacou a integração entre os poderes.