Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • De saúde a segurança: os investimentos anunciados para Cariacica
Visita de Moro ao ES

De saúde a segurança: os investimentos anunciados para Cariacica

Dos R$ 200 milhões previstos para o município pelo programa do governo federal 'Em Frente Brasil', de combate à criminalidade, apenas R$ 4 milhões estão liberados até o momento

Publicado em 29 de Outubro de 2019 às 20:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 out 2019 às 20:09
O prefeito Juninho entrega a Moro, em Brasília, um estudo sobre a situação da segurança em Cariacica Crédito: Prefeitura de Cariacica
Uma plataforma integrada de videomonitoramento é uma das propostas que deve ser custeada com os investimentos do governo federal em Cariacica. O objetivo é conectar câmeras públicas e também câmeras privadas, pertencentes a residências ou a comércios, para que sejam acessadas por uma central de videomonitoramento da prefeitura e, assim, retransmitidas para o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) imediatamente. 
Esse sistema ainda deve conter a leitura facial e de placas de veículos, segundo o prefeito de Cariacica, Geraldo Luzia de Oliveira Júnior, o Juninho.
A iniciativa ainda não tem prazo sem prazo para começar a ser colocada em prática porque depende da chegada da parcela dos R$ 200 milhões previstos para cada um dos cinco municípios do país que estão recebendo o projeto-piloto "Em Frente, Brasil", que visa reduzir a criminalidade nessas cidades.  Também faz parte desse projeto a presença de 100 militares da Força Nacional para enfrentamento inicial à violência.
Para acompanhar o andamento do projeto, Cariacica recebeu nesta terça-feira (29) o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, que também conheceu o Programa Estado Presente em Defesa da Vida, do governo capixaba, e dialogou com o prefeito Juninho e o governador Renato Casagrande.

SAÚDE

No quesito saúde, cerca de 1 mil servidores da área da saúde receberão capacitação e 150 novos agentes de saúde devem ser contratados em Cariacica. As inscrições para a seleção já foram encerradas.  Essas iniciativas serão custeadas com o repasse de R$ 4 milhões do Ministério da Saúde para o município que integra o projeto federal "Pra Frente, Brasil". Essa é a primeira parcela do valor total e já está no caixa da prefeitura.
"A segunda fase do projeto já começou a chegar. Firmamos semana passada um convênio para que possamos capacitar servidores na área da saúde, uma educação continuada, e contratação de agentes", descreve prefeito Juninho. Ele não especificou quantos agentes serão contratados e nem quando.

Veja Também

Atuação da Força Nacional pode ser prorrogada em Cariacica, diz Moro

Cariacica vai abrir até 200 vagas em concurso para Guarda Municipal

 AÇÕES SOCIAIS

O projeto federal conta, em uma primeira fase, com a intervenção de efetivo da Força Nacional, em aliança com as polícias Civil e Militar estaduais, para fazer combate direto à criminalidade. Desde 30 de agosto, 100 homens da Força Nacional estão atuando em Cariacica, custeados integralmente pelo governo federal, na tentativa de trazer maior sensação de segurança para os moradores.
Já a verba que será entregue gradativamente ao município tem destino certo. No quesito esporte, a proposta é a criação da Estação Cidadania e Esportes, que baseia-se na criação de um ginásio interdisciplinar em Rio Marinho, bairro de Cariacica, semelhante a um já existe em Itacibá.
Na área social está a criação da Casa da Mulher Brasileira para receber mulheres vítimas de qualquer tipo de violência e a do projeto Juventude.40, um lugar para qualificação profissional com cursos na área de tecnologia da informação, design e desenvolvimento de soluções para jovens. "Já foi autorizada a construção. Está em fase final de documentação, até por conta de área a ser disponibilizada", explicou o prefeito.

ILUMINAÇÃO AUTOMATIZADA

Juninho também põe na conta da verba que chegará ao município a substituição de 40 mil postes, que contarão com lâmpadas de led que poderão ser ligadas e desligadas por controle. Além disso, serão instalados suportes para câmeras e sensores para adaptar a quantidade de luz utilizada ou mesmo ser acionada a luz com a presença de um corpo próximo ao poste. "Serão cerca de R$ 50 milhões a serem pagos à empresa que for instalar, na medida que for efetuada cada instalação", afirmou. 
Sobre prazos para que esses projetos estejam efetivamente funcionando, o prefeito Juninho e o ministro Sergio Moro não souberam responder. "É uma segunda etapa de ações de políticas sociais e urbanísticas para diminuir fatores que possam eventualmente influenciar na taxa alta de crimes. Esta segunda fase está sendo planejada, por isso ainda não posso passar números e valores exatos de investimento.  Tudo será colocado em debate em novembro", disse brevemente o ministro da Justiça e Segurança Pública.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que é a leitura profunda e por que ela faz bem para o cérebro
Imagem de destaque
Como suas roupas velhas podem ir parar neste deserto no Chile
Imagem de destaque
Os homens que estão criticando as tendências de 'masculinidade' nas redes sociais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados