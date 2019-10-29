De saúde a segurança: os investimentos anunciados para Cariacica

O prefeito Juninho entrega a Moro, em Brasília, um estudo sobre a situação da segurança em Cariacica Crédito: Prefeitura de Cariacica

Uma plataforma integrada de videomonitoramento é uma das propostas que deve ser custeada com os investimentos do governo federal em Cariacica. O objetivo é conectar câmeras públicas e também câmeras privadas, pertencentes a residências ou a comércios, para que sejam acessadas por uma central de videomonitoramento da prefeitura e, assim, retransmitidas para o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) imediatamente.

Esse sistema ainda deve conter a leitura facial e de placas de veículos, segundo o prefeito de Cariacica, Geraldo Luzia de Oliveira Júnior, o Juninho.

A iniciativa ainda não tem prazo sem prazo para começar a ser colocada em prática porque depende da chegada da parcela dos R$ 200 milhões previstos para cada um dos cinco municípios do país que estão recebendo o projeto-piloto "Em Frente, Brasil", que visa reduzir a criminalidade nessas cidades. Também faz parte desse projeto a presença de 100 militares da Força Nacional para enfrentamento inicial à violência

Para acompanhar o andamento do projeto, Cariacica recebeu nesta terça-feira (29) o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, que também conheceu o Programa Estado Presente em Defesa da Vida, do governo capixaba, e dialogou com o prefeito Juninho e o governador Renato Casagrande.

SAÚDE

No quesito saúde, cerca de 1 mil servidores da área da saúde receberão capacitação e 150 novos agentes de saúde devem ser contratados em Cariacica. As inscrições para a seleção já foram encerradas. Essas iniciativas serão custeadas com o repasse de R$ 4 milhões do Ministério da Saúde para o município que integra o projeto federal "Pra Frente, Brasil". Essa é a primeira parcela do valor total e já está no caixa da prefeitura.

"A segunda fase do projeto já começou a chegar. Firmamos semana passada um convênio para que possamos capacitar servidores na área da saúde, uma educação continuada, e contratação de agentes", descreve prefeito Juninho. Ele não especificou quantos agentes serão contratados e nem quando.

AÇÕES SOCIAIS

O projeto federal conta, em uma primeira fase, com a intervenção de efetivo da Força Nacional, em aliança com as polícias Civil e Militar estaduais, para fazer combate direto à criminalidade. Desde 30 de agosto, 100 homens da Força Nacional estão atuando em Cariacica, custeados integralmente pelo governo federal, na tentativa de trazer maior sensação de segurança para os moradores.

Já a verba que será entregue gradativamente ao município tem destino certo. No quesito esporte, a proposta é a criação da Estação Cidadania e Esportes, que baseia-se na criação de um ginásio interdisciplinar em Rio Marinho, bairro de Cariacica, semelhante a um já existe em Itacibá.

Na área social está a criação da Casa da Mulher Brasileira para receber mulheres vítimas de qualquer tipo de violência e a do projeto Juventude.40, um lugar para qualificação profissional com cursos na área de tecnologia da informação, design e desenvolvimento de soluções para jovens. "Já foi autorizada a construção. Está em fase final de documentação, até por conta de área a ser disponibilizada", explicou o prefeito.

ILUMINAÇÃO AUTOMATIZADA

Juninho também põe na conta da verba que chegará ao município a substituição de 40 mil postes, que contarão com lâmpadas de led que poderão ser ligadas e desligadas por controle. Além disso, serão instalados suportes para câmeras e sensores para adaptar a quantidade de luz utilizada ou mesmo ser acionada a luz com a presença de um corpo próximo ao poste. "Serão cerca de R$ 50 milhões a serem pagos à empresa que for instalar, na medida que for efetuada cada instalação", afirmou.