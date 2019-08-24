Força Nacional em Cariacica conta com atiradores de elite

Agentes da Força Nacional de Segurança, que podem reforçar o policiamento em Cariacica. Crédito: Divulgação

Força Nacional responsável por patrulhar as ruas de Cariacica nos próximos quatro meses. Cada um dos 100 agentes será equipado com um fuzil calibre .556 e uma pistola .40. Atiradores de elite - snipers - estão entre os policiais da tropa daresponsável por patrulhar as ruas de Cariacica nos próximos quatro meses. Cada um dos 100 agentes será equipado com um fuzil calibre .556 e uma pistola .40.

A chegada do comboio ao Estado foi confirmada por ele nesta sexta-feira (23). As informações foram confirmadas neste sábado (24) pelo subsecretário de Integração Institucional da Secretaria de Estado da Segurança Pública, Guilherme Pacífico.(23).

O grupo é composto por 80 militares para patrulhamento nas ruas e 20 membros da polícia judiciária, para trabalhos de investigação e perícia. O início dos trabalhos de patrulhamento, abordagem e fiscalização será na próxima sexta-feira (30).

A força-tarefa conta com policiais civis, militares e bombeiros. Todos atuam nas forças de segurança estaduais de todo o Brasil. O secretário destacou que a equipe encaminhada à Cariacica não conta com nenhum capixaba.

“Os agentes fazem capacitação de toda a forma. Na Força Nacional, eles recebem treinamento para controle de distúrbio e recebem o que tem de melhor dentro de uma doutrina nacional. Dentre eles, também há policiais capacitados e habilitados para essa função (atirador de elite)”, disse o secretário.

Pacífico explicou que, até começarem a atuar, os agentes terão uma fase de conhecimento das áreas onde deverão executar o trabalho rotineiro a partir da próxima sexta-feira como os sistemas informativos e de registro de ocorrência policial.

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O subsecretário informou que os 80 policiais que cobrirão o policiamento ostensivo estão na Academia da Polícia Militar, onde é realizado o curso de formação em Cariacica. Os 20 policiais da área de investigação e perícia ficam na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica.

Força Nacional no Espírito Santo Crédito: Gazeta Online

REDUÇÃO DE HOMICÍDIOS

Um dos focos da ação integrada entre a Secretaria de Estado da Segurança, a Polícia Federal e a Força Nacional é a redução do índice de homicídios registrados em Cariacica. De janeiro deste ano até este sábado (24), 93 pessoas foram assassinadas no município.

Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), Guilherme Pacífico, no mesmo período do ano passado, foram registrados 103 mortes. Os dados apontam redução de 10% das mortes violentas. Segundo informou o subsecretário da, Guilherme Pacífico, no mesmo período do ano passado, foram registrados 103 mortes. Os dados apontam redução de 10% das mortes violentas.

"Ano passado o Brasil fechou com o maior número de homicídios na história: foram mais de 60 mil. Esse projeto piloto do governo federal visa a redução da letalidade violenta, o foco é reduzir mortes. Já apontamos redução em Cariacica a partir das ações adotadas pelo Estado. Agora, de forma integrada, vamos ampliar as ações a partir do protocolo de ação que foi elaborado pela força-tarefa", disse Pacífico.

INVESTIGAÇÃO E LAVAGEM DE DINHEIRO

De acordo com o subsecretário, a tropa vai trabalhar na investigação e identificação de lideranças do crime organizado, combater a lavagem de dinheiro e trabalhar na recuperação de ativos.

"Na primeira fase, vamos atuar onde está a incidência, a macha criminal. Na segunda fase, haverá um choque social, quando entra a fase de investimentos de oito ministérios, secretarias de Estado e a prefeitura. A ideia é que isso vá sendo trabalhado junto e que o trabalho de segurança propicie que outros atores atuem no território", detalhou.

PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA

Programa de Enfrentamento à Criminalidade Violenta do Governo Federal, com o objetivo de reduzir índices de homicídio. A indicação do município levou em consideração as taxas de homicídios entre os anos de 2015 a 2017. A vinda da Força Nacional para Cariacica faz parte da implantação do, com o objetivo de reduzir índices de homicídio. A indicação do município levou em consideração as taxas de homicídios entre os anos de 2015 a 2017.

A princípio, as tropas atuariam em 16 bairros contemplados pelas ações do programa Estado Presente, como Flexal I, Flexal II e Nova Rosa da Penha. Entretanto, outros 12 bairros foram incluídos na operação, como Itacibá, Jardim América, Porto de Santana e Cariacica Sede.

Os trabalhos da Força Nacional acontecerão em conjunto com agentes da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. O grupo chegará ao estado com 20 viaturas, 100 fuzis e 100 pistolas. O programa realizado em Cariacica também será implementado nas cidades de Ananindeua (PA), Goiânia (GO), Paulista (PE) e São José dos Pinhais (PR).

O QUE DIZ O MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

A Força Nacional de Segurança Pública chega nessa semana a Cariacica (ES), Goiânia (GO), Paulista (PE), Ananindeua (PA) e São José dos Pinhais (PR), cidades que farão parte do Em Frente Brasil, projeto-piloto de enfrentamento à criminalidade violenta que será lançado pelo governo federal em parceria com Estados e Municípios.

As ações operacionais da Força Nacional de Segurança Pública só terão início após a formalização do projeto, prevista para o dia 29 de agosto. A FNSP atuará de forma integrada com as Polícias Federal, Rodoviária Federal, Civil, Militar e Guardas Municipais, dentro de estratégias específicas de policiamento ostensivo, inteligência, investigação criminal e operações integradas.

O Em Frente Brasil tem como objetivo a redução de crimes violentos - em especial os homicídios - com foco territorial em áreas de concentração desses indicadores. O objetivo é implementar um conjunto de ações multidisciplinares e transversais nas áreas de educação, esporte, lazer, cidadania, cultura, empreendedorismo e outras, a partir de diagnósticos locais que identifiquem os fatores socioeconômicos que tenham correlação com a incidência criminal. O projeto foi desenhado a partir da análise de experiências nacionais e internacionais exitosas.

FORÇA NACIONAL EM CARIACICA

Início do patrulhamento: 30 de agosto

Quantidade: 100 agentes

Duração: 4 meses

Locais: 28 bairros

Equipamentos: 20 viaturas, 100 fuzis e 100 pistolas

Organização: Dos 100 agentes, 80 ficarão em alojamentos da PM e atuarão no patrulhamento ostensivo. 20 vão atuar na parte investigativa, e ficarão em alojamentos da Polícia Civil

16 bairros escolhidos no primeiros planejamento: Flexal I, Flexal II, Graúna, Padre Gabriel, Alzira Ramos, Castelo Branco, Jardim Botânico, Jardim de Alah, Rio Marinho, Nova Esperança, Nova Rosa da Penha, Bandeirantes, Bela Aurora, Maracanã, Vista Mar e Vila Isabel