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Saiba tudo: o dia de Sergio Moro no Espírito Santo

Em agendas por Vitória e Cariacica, ministro da Justiça e Segurança Pública discutiu atuação do programa 'Em Frente, Brasil'

Publicado em 29 de Outubro de 2019 às 20:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 out 2019 às 20:30
Sergio Moro em visita ao Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, esteve no Espírito Santo nesta terça-feira (29) para participar de reuniões e alinhar pontos de atuação do programa Em Frente, Brasil. O município de Cariacica está entre as cinco cidades escolhidas para participarem no projeto-piloto de enfrentamento à criminalidade violenta do governo federal.
O jatinho da FAB que trouxe o ministro pousou às 9h30 no aeroporto de Vitória. Lá, Moro foi recebido pelo governador Renato Casagrande, pelo prefeito de Cariacica, Juninho, e outras autoridades. De lá, eles seguiram escoltados por batedores da Polícia Rodoviária Federal e outras forças de segurança para o Palácio da Fonte Grande, no Centro de Vitória, local da primeira agenda.
Lá, membros do executivo estadual apresentaram o programa Estado Presente ao ministro, que reconheceu e elogiou o projeto. Depois, por volta de 11h, a comitiva seguiu para o Palácio Anchieta, também no Centro, onde Moro, Casagrande e Juninho concederam uma entrevista coletiva à imprensa.
Nesta entrevista, Moro falou sobre a atuação da Força Nacional, dizendo que o combate ao crime não é uma corrida de 100 metros, e sim uma maratona, e também sobre a possibilidade de permanência dos agentes da Força Nacional em Cariacica para além do previsto.
Ainda na coletiva, o ministro se esquivou quando perguntado da nova polêmica criada pelo presidente Jair Bolsonaro (PSL) ao associar o Supremo Tribunal Federal (STF) a hienas. Questionado se a postagem do presidente no Twitter, apagada logo depois de publicada, poderia criar problemas à estabilidade institucional ele ignorou a pergunta.

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Ao fim da coletiva, Moro almoçou com as autoridades no Palácio Anchieta. O cardápio foi composto por iguarias do Espírito Santo, como torta capixaba para a entrada e, como prato principal, a tradicional moqueca. Para a sobremesa, torta de coco.
Após o almoço, Moro seguiu para Cariacica e, na sede da prefeitura, conheceu o monitoramento realizado pelo prefeito Juninho de dentro do gabinete. Lá, ele foi apresentado ao sistema de ouvidoria, motivo de polêmica semanas atrás, quando o presidente Bolsonaro ameaçou tirar a Força Nacional do município por conta de um suposto disque-denúncia que teria sido criado para receber eventuais denúncias de abusos contra os militares. No entanto, aprovou a plataforma, inclusive solicitando que o ouvidor do ministério também fosse apresentado ao sistema.
Da prefeitura, a comitiva de Moro seguiu para uma escola do município. Localizada no bairro Porto de Santana, a escola João Pedro da Silva recebeu o ministro na quadra, com centenas de alunos que ouviram um discurso inspirador. Sonhem. E realizem o sonho de vocês, disse Moro. Na saída do colégio, Moro falou sobre o acordo de cooperação assinado com o Estado, para utilização de imagens da PRF captadas em rodovias federais.
Após a passagem pela escola, Moro foi para o último compromisso da agenda: uma reunião com o comando da Força Nacional na Academia da Polícia Militar, no bairro Santana. Lá, ficou por cerca de duas horas e meia com agentes das forças de segurança e também com membros da Força Nacional, discutindo números e ações do grupo no município.
Ao fim dos compromissos, Moro seguiu para o aeroporto de Vitória, onde embarcou de volta para Brasília às 18h.

Sergio Moro participa de agenda no Espírito Santo

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