Saiba tudo: o dia de Sergio Moro no Espírito Santo

Sergio Moro em visita ao Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, esteve no Espírito Santo nesta terça-feira (29) para participar de reuniões e alinhar pontos de atuação do programa Em Frente, Brasil. O município de Cariacica está entre as cinco cidades escolhidas para participarem no projeto-piloto de enfrentamento à criminalidade violenta do governo federal.

O jatinho da FAB que trouxe o ministro pousou às 9h30 no aeroporto de Vitória. Lá, Moro foi recebido pelo governador Renato Casagrande, pelo prefeito de Cariacica, Juninho, e outras autoridades. De lá, eles seguiram escoltados por batedores da Polícia Rodoviária Federal e outras forças de segurança para o Palácio da Fonte Grande, no Centro de Vitória, local da primeira agenda.

Lá, membros do executivo estadual apresentaram o programa Estado Presente ao ministro, que reconheceu e elogiou o projeto. Depois, por volta de 11h, a comitiva seguiu para o Palácio Anchieta, também no Centro, onde Moro, Casagrande e Juninho concederam uma entrevista coletiva à imprensa.

Ao fim da coletiva, Moro almoçou com as autoridades no Palácio Anchieta. O cardápio foi composto por iguarias do Espírito Santo , como torta capixaba para a entrada e, como prato principal, a tradicional moqueca. Para a sobremesa, torta de coco.

escola João Pedro da Silva recebeu o ministro na quadra, com centenas de alunos que ouviram um discurso inspirador. Sonhem. E realizem o sonho de vocês, disse Moro. Na saída do colégio, Moro falou sobre o Da prefeitura, a comitiva de Moro seguiu para uma escola do município. Localizada no bairro Porto de Santana, arecebeu o ministro na quadra, com centenas de alunos que ouviram um discurso inspirador. Sonhem. E realizem o sonho de vocês, disse Moro. Na saída do colégio, Moro falou sobre o acordo de cooperação assinado com o Estado, para utilização de imagens da PRF captadas em rodovias federais

Após a passagem pela escola, Moro foi para o último compromisso da agenda: uma reunião com o comando da Força Nacional na Academia da Polícia Militar, no bairro Santana. Lá, ficou por cerca de duas horas e meia com agentes das forças de segurança e também com membros da Força Nacional, discutindo números e ações do grupo no município.

Ao fim dos compromissos, Moro seguiu para o aeroporto de Vitória, onde embarcou de volta para Brasília às 18h.