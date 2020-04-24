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STF

Demissão de Moro 'arrefece esforço de transformação do Brasil', diz Barroso

Segundo o ministro do Supremo Tribunal Federal,  a Lava Jato significou mudanças de paradigmas e mobilizou uma sociedade que deixou de aceitar o inaceitável
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 abr 2020 às 13:36

Publicado em 24 de Abril de 2020 às 13:36

Ministro do Supremo Tribunal Federal Luís Roberto Barroso
Ministro do Supremo Tribunal Federal Luís Roberto Barroso Crédito: Nelson Jr./SCO/STF
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, disse nesta sexta-feira que a demissão do ministro Sergio Moro do Ministério da Justiça representa o arrefecimento do esforço de transformação do Brasil. A afirmação de Barroso foi feita durante uma transmissão ao vivo organizada pela XP Investimentos que transcorria ao mesmo tempo em que o agora ex-ministro Sergio Moro fazia seu pronunciamento de desligamento da pasta.
"Sergio Moro representou a face da Operação Lava Jato, que transcendeu o fato de ser uma operação policial e judicial e passou a ser um símbolo", disse Barroso. A Operação Lava Jato, de acordo com o ministro do STF passou a ocupar um espaço no imaginário social brasileiro, que é a superação de uma velha ordem em que era legítimo a apropriação privada do Estado e desvio de dinheiro público.
Ainda de acordo com Barroso, a Lava Jato significou mudanças de paradigmas e mobilizou uma sociedade que deixou de aceitar o inaceitável. "A corrupção era a moeda corrente, era como se jogava o jogo. Em todo contrato administrativo relevante, alguém levava vantagens. Em todo empréstimo havia um pedágio", disse Barroso, acrescentando que se tratava de uma cultura que levou ao atraso do Brasil na história.
"Há pessoas que gostam mais e tem as que não gostam tanto do Sergio Moro. Mas o fato que ele é o símbolo da Lava Jato. Esse acontecimento demissão de Moro é o arrefecimento do esforço de transformação do Brasil", insistiu o ministro do STF.

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