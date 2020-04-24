Demissão de Moro 'arrefece esforço de transformação do Brasil', diz Barroso

Ainda de acordo com Barroso, a Lava Jato significou mudanças de paradigmas e mobilizou uma sociedade que deixou de aceitar o inaceitável. "A corrupção era a moeda corrente, era como se jogava o jogo. Em todo contrato administrativo relevante, alguém levava vantagens. Em todo empréstimo havia um pedágio", disse Barroso, acrescentando que se tratava de uma cultura que levou ao atraso do Brasil na história.