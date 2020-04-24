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Cobrança

Ex-presidente Fernando Henrique Cardoso pede a renúncia de Bolsonaro

'Que renuncie antes de ser renunciado', diz parte da publicação do ex-presidente em uma de suas redes sociais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 abr 2020 às 15:26

Publicado em 24 de Abril de 2020 às 15:26

Ex-presidente Fernando Henrique Cardoso
Ex-presidente Fernando Henrique Cardoso acredita que Bolsonaro está cavando sua própria fossa  Crédito: Ricardo Medeiros
Após a demissão do ministro Sérgio Moro, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso cobrou nesta sexta-feira (24), em suas redes sociais, que o presidente Jair Bolsonaro renuncie. Segundo ele, a sociedade deve ser poupada de mais um processo de impeachment.
"É hora de falar. Pr (presidente da República) está cavando sua fossa. Que renuncie antes de ser renunciado. Poupe-nos de, além do coronavírus, termos um longo processo de impeachment. Que assuma logo o vice para voltarmos ao foco: a saúde e o emprego. Menos instabilidade, mais ação pelo Brasil", publicou.

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No pronunciamento em que anunciou sua demissão, Moro afirmou que Bolsonaro quis ter acesso a relatórios de inteligência da Polícia Federal, que são sigilosos. Relatou que investigações no STF preocupavam o presidente da República, daí a menção de Eros ao tribunal.

Pronunciamento de Sergio Moro

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