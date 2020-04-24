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Política

Câmara articula CPI para Sergio Moro ser ouvido sobre acusações a Bolsonaro

Possível interferência política do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal será a pauta. OAB também vai analisar os indícios de crimes apontados por Moro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 abr 2020 às 14:08

Publicado em 24 de Abril de 2020 às 14:08

Jair Bolsonaro e Sergio Moro
Jair Bolsonaro e Sergio Moro Crédito: Carolina Antunes
Logo após as denúncias feitas pelo ex-ministro da Justiça Sergio Moro sobre possível interferência política do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal, parlamentares correram para levar a investigação das acusações ao Parlamento.
O deputado Aliel Machado (PSB-PR) já apresentou um requerimento de abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) à Câmara. "É inaceitável que se legitime ações de obstrução do processo criminal em sentido estrito e em sentido amplo. É esse o relato do então ministro da Justiça", diz Machado no pedido. O deputado já está coletando digitalmente as assinaturas para protocolar o documento. São necessárias 171 para isso. "Já tenho deputados assinando", disse o Machado no começo da tarde desta sexta-feira (24).

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O deputado Luiz Miranda (DEM-DF) está preparando um pedido para que Moro seja convidado a prestar esclarecimentos no plenário da Câmara sobre as denúncias feitas por ele nesta sexta-feira (24). Ele não poderá ser convocado, ou seja, obrigado a comparecer, porque isso só pode ser feito para ministros ou titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República.
Ao anunciar a saída do cargo, o então ministro da Justiça e Segurança Pública acusou nesta o presidente Jair Bolsonaro de tentar interferir politicamente no comando da Polícia Federal para obter acesso a informações sigilosas e relatórios de inteligência. "O presidente me quer fora do cargo", disse Moro, ao deixar claro que a saída foi motivada por decisão de Bolsonaro.

Pronunciamento de Sergio Moro

OAB irá analisar os indícios de crimes apontados por Moro

O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz, afirmou que a instituição irá analisar os indícios de crimes apontados pelo ex-ministro Sergio Moro. 
"A OAB irá analisar os indícios de crimes, apontados por Moro. Mas preciso registrar meu lamento e minha indignação com as crises que o presidente nos impõe, por motivos extremamente suspeitos, em meio a uma crise pandêmica que, de tão grave, deveria ao menos ser a única", afirmou o presidente da OAB.
Em nota, Santa Cruz afirmou que a Comissão de Estudos Constitucionais da OAB irá formular um "estudo detalhado" do pronunciamento e suas implicações jurídicas.

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