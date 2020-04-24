'Muito ruim': saída de Moro preocupa policiais federais no ES

Sede da Superintendência da Polícia Federal, em Vila Velha: saída de Moro e Valeixo deve mudar direção na superintendência estadual Crédito: Fernando Madeira

Para Marcus Firme, o discurso de Moro coloca a categoria em alerta e avalia que, politicamente, a saída dele do cargo é muito ruim para a Polícia Federal.

"[A saída de Valeixo] foi uma mudança abrupta, sem razão de ser. Ao tirar só por tirar, cria-se uma dúvida. Isso deixa os policiais apreensivos com esse tipo de interferência. Por tudo o que o Moro representa, a forma como ele veio para o ministério, depois de sua atuação na Lava Jato, com o discurso de combate à corrupção, e a forma como sai. Isso é muito ruim, tanto para a Polícia Federal quanto para o governo" Marcus Firme - Presidente do Sindicato dos Policiais Federais do Espírito Santo

Contudo, Firme acredita que a categoria está "amadurecida" e que tem consciência de que a Polícia Federal é um órgão de Estado e não de governo. "São policiais de nível superior, têm essa percepção e sabem qual é o papel da Polícia Federal. É difícil avaliar quem irá assumir, mas independentemente de quem ocupe o cargo, a Polícia Federal tem uma estrutura madura o suficiente para lidar com essa situação", analisa.

A saída de Valeixo e de Moro deve trazer mudanças também na Superintendência do Espírito Santo. É comum que, ao assumir, novos diretores coloquem nas superintendências estaduais nomes de sua confiança. O atual superintendente no Estado é Jairo Souza Silva.

Polícia Federal: superintendência no Espírito Santo pode ter mudanças Crédito: Divulgação

"AUTONOMIA DA PF FOI COLOCADA À PROVA", DIZ DELEGADO DO ES

Para os delegados da Polícia Federal no Espírito Santo, a saída de Moro também é preocupante. Vice-presidente da Associação dos Delegados da Polícia Federal no Estado, Fernando Amorim, afirma que mais uma vez a autonomia do órgão foi colocada à prova.

"Antes o sonho de qualquer um era pegar uma grande operação, hoje ao investigar nomes de políticos influentes nós já nos preocupamos se poderemos responder por algo lá na frente. Valeixo e Moro tiveram que se sacrificar para tentar manter a autonomia do órgão. Espero que o próximo a assumir o cargo esteja comprometido com isso", comenta.

O pronunciamento do ministro, para Amorim, foi assustador e surprendeu ao citar momentos em que o presidente agiu diretamente em investigações da polícia. Em meio a uma pandemia e a uma possibilidade de colapso econômico, o delegado acredita que Bolsonaro pagou um preço alto ao acirrar disputa com Moro.

"Sabemos que muitos apoiadores dele eram admiradores de Moro, de grupos lavajatistas. Ele era, de certa forma, um capital moral do governo. Quando o presidente paga esse preço de perder o Moro e considerando as informações de que algumas investigações, segundo a imprensa, começam a chegar em familiares de Bolsonaro, a gente começa a imaginar quais os interesses dele estão em jogo. Até onde ele pode ir" Fernando Amorim - Vice presidente da Associação de Delegados da Polícia Federal do Espírito Santo

Sobre o Espírito Santo, Amorim diz que a superitendência é uma escolha do diretor-geral que atende critérios técnicos, baseado no perfil que ele acha melhor para aquele estado. "No momento em que o presidente diz que a escolha começa a ser um critério político isso pode trazer prejuízo para as investigações no Espírito Santo e em outros estados. Preocupa também que muitos nomes ventilados são de delegados que tem nomes mais associados a grupos políticos do que ao trabalho na polícia federal", completa.

VEJA NA ÍNTEGRA A NOTA DA FENAPEF

A entidade entende que o ministro Sérgio Moro cumpriu seu papel com dedicação e comprometimento, garantindo a independência da Polícia Federal durante todo o período que ocupou o cargo.

Com relação a Maurício Valeixo, havia uma situação de tensão que se arrastava desde 2019, com o anúncio de sua possível saída. Ainda assim, Valeixo, um profissional sério e dedicado à Polícia Federal, manteve seu compromisso com os policiais federais até sua exoneração.

Para a diretoria da entidade, independentemente de quem ocupe o Ministério da Justiça e Segurança Pública e a Direção-geral da PF, a Polícia Federal precisa manter sua linha de autonomia e independência nos trabalhos e investigação.

A Fenapef sempre defendeu que a Polícia Federal é uma polícia de Estado e não de governo e, por isso, acredita e defende que jamais a instituição deve ser atingida por interferências políticas.

Para o presidente da Fenapef, Luís Antônio Boudens, o presidente da República tem o direito de fazer alterações em sua equipe, mas isso não significa - e garantimos que não irá ocorrer - qualquer tipo de interferência nas investigações criminais da Polícia Federal.

Os quase 15 mil policiais federais, assim como toda a sociedade, esperam que as mudanças realizadas nesta sexta-feira, 24, não alterem os valores e a missão da Polícia Federal, que é exercer as atribuições de polícia judiciária e administrativa da União, a fim de contribuir na manutenção da lei e da ordem, preservando o estado democrático de direito.

Brasília, 24 de abril de 2020