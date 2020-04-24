Análise: fala de Moro, em tom sereno, trouxe conteúdo explosivo; veja vídeo

No vídeo publicado abaixo, o professor universitário é categórico ao dizer que Moro não deveria nem ter aceitado o convite, feito após a eleição: "Em nenhum outro país civilizado do mundo, um magistrado que teve influência direta nas eleições poderia ser nomeado ministro da Justiça do candidato que ganhou essas eleições". Para ele, desde o início, Sergio Moro foi uma espécie de um avalista moral do governo. "E, quando você precisa de um avalista, significa que algo vai mal."