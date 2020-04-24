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Política

Análise: fala de Moro, em tom sereno, trouxe conteúdo explosivo; veja vídeo

Ex-juiz da Lava Jato foi uma espécie de avalista moral do governo. E, quando você precisa de um avalista, significa que algo vai mal

Públicado em 

24 abr 2020 às 16:52
Danilo Carneiro

Colunista

Danilo Carneiro

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, fala a imprensa sobre seu pedido de demissão do cargo
O então ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, fala a imprensa sobre seu pedido de demissão do cargo Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
O advogado Danilo Carneiro, que escreve às quintas-feiras em A Gazeta, comenta a saída de Sergio Moro do Ministério da Justiça. A decisão foi anunciada nesta sexta-feira (24), durante um pronunciamento no qual o ex-juiz explicou as razões que o fizeram romper com o governo de Jair Bolsonaro.
No vídeo publicado abaixo, o professor universitário é categórico ao dizer que Moro não deveria nem ter aceitado o convite, feito após  a eleição: "Em nenhum outro país civilizado do mundo, um magistrado que teve influência direta nas eleições poderia ser nomeado ministro da Justiça do candidato que ganhou essas eleições". Para ele, desde o início, Sergio Moro foi uma espécie de um avalista moral do governo. "E, quando você precisa de um avalista, significa que algo vai mal."

Danilo Carneiro

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