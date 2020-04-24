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Advogados do Brasil

OAB irá analisar os indícios de crimes apontados por Moro

O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz afirmou que a Comissão de Estudos Constitucionais irá formular um 'estudo detalhado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 abr 2020 às 14:22

Publicado em 24 de Abril de 2020 às 14:22

O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz, afirmou que a instituição irá analisar os indícios de crimes apontados pelo ex-ministro Sergio Moro durante pronunciamento na manhã desta sexta-feira, 24. O ex-juiz da Lava Jato afirmou que deixava o cargo após o presidente Jair Bolsonaro declarar que pretende interferir no comando e na autonomia da Polícia Federal.
MP e advogados abominam o crime, mas que defendem até o fim o direito de defesa de todo cidadão
MP e advogados abominam o crime, mas que defendem até o fim o direito de defesa de todo cidadão Crédito: Sang Hyun Cho/ Pixabay
"A OAB irá analisar os indícios de crimes, apontados por Moro. Mas preciso registrar meu lamento e minha indignação com as crises que o presidente nos impõe, por motivos extremamente suspeitos, em meio a uma crise pandêmica que, de tão grave, deveria ao menos ser a única", afirmou o presidente da OAB.
Em nota, Santa Cruz afirmou que a Comissão de Estudos Constitucionais da OAB irá formular um "estudo detalhado" do pronunciamento e suas implicações jurídicas.

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