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Covid-19

Governo do RS estende suspensão de aulas até 30 de abril

As aulas na rede estadual foram suspensas no dia 19 de março e o decreto valia até o dia 3 de abril. O governador se antecipou e anunciou o novo prazo para que as famílias possam se planejar

Publicado em 31 de Março de 2020 às 15:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 mar 2020 às 15:31
Escola Cívico-Militar de Montanha
As aulas na rede estadual do RS foram suspensas no dia 19 de março Crédito: Prefeitura de Montanha/ Divulgação
O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), anunciou na tarde desta terça-feira (31) que as aulas no estado seguirão suspensas até 30 de abril.
As aulas na rede estadual foram suspensas no dia 19 de março e o decreto valia até o dia 3 de abril. O governador se antecipou e anunciou o novo prazo para que as famílias possam se planejar.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
O estado será o primeiro a fazer um grande estudo amostral sobre a proliferação do novo coronavírus. A partir dos dados, medidas de isolamento poderão ser reavaliadas. "É na ciência que baseamos nossas decisões", disse Leite.
Mesmo com os primeiros resultados da pesquisa, as aulas seguirão interrompidas até o final do próximo mês.

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