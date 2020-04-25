Santa Maria de Jetibá registra primeira morte por Covid-19

O deputado estadual Sergio Majeski (PSB) com a cunhada Zenidalva Aparecida Corona Majeski, de 52 anos Crédito: Arquivo familiar

A primeira morte por coronavírus do município de Santa Maria de Jetibá , na Região Serrana do Estado, foi confirmada neste sábado (25), pela prefeitura do município. A vítima estava internada no hospital Jayme Santos Neves, na Serra , com pneumonia severa. O caso divulgado pela prefeitura é o da cunhada do deputado estadual Sergio Majeski (PSB), Zenidalva Aparecida Corona Majeski, de 52 anos, conforme confirmado pelo parlamentar.

De acordo com o deputado, Zedinalva trabalhava no restaurante da família, que fica no município, e começou a apresentar os sintomas no domingo de Páscoa, 12 de abril, quando teve tosse e dor no corpo. Ela passou por um primeiro atendimento naquela semana, em um hospital da cidade, após os sintomas terem persistido, e também ter tido febre e dor de cabeça, mas foi feito somente um exame de sangue.

A comerciante não foi notificada como caso suspeito e nem passou pelos testes de coronavírus, segundo Majeski, e continuou a recuperação em casa.

Após a tosse ter persistido por mais de uma semana, e no domingo seguinte ela ter tido tosse com sangue, Zedinalva foi novamente ao hospital, quando passou pelo teste de Covid-19 e foi orientada a ir para casa, ficar em isolamento.

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Na terça-feira (21), a comerciante sentiu uma piora no quadro, com falta de ar, buscou atendimento no hospital de Santa Teresa, e na madrugada seguinte, foi transferida para a UTI do hospital Jayme dos Santos Neves.

Ao chegar na UTI, Zedinalva estava necessitando de 70% da respiração mecânica, de acordo com Majeski. Com a evolução da doença, por três dias, faleceu na madrugada deste sábado (25), após sofrer paradas cardiorespiratórias.

Zedinalva tomava medicamento para controle da pressão arterial. segundo Majeski, as outras pessoas da família não registraram sintomas de Covid-19. O deputado lamentou o fato, e deixou um alerta para a população.