As ações do setor público contra a Covid-19

Cesta Básica Crédito: Arquivo A gazeta

Com a epidemia do novo coronavírus, os projetos sociais se multiplicam pelo país, inclusive no setor público. Por causa da quarentena, muitos trabalhadores informais ficaram sem renda, pessoas em situação de rua deixaram de receber refeições e o cenário das famílias nas comunidades é bem preocupante. Para minimizar esse impacto, gestores públicos anunciam medias diariamente e a esperança, assim como a Covid-19, avança rapidamente. Principalmente para 575 mil pessoas (14,3% da população) que são consideradas extremamente pobres no Estado. O dado é do estudo sobre pobreza e extrema pobreza do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN).

No Espírito Santo, o governo criou o programa ES Solidário, onde é possível realizar doações para o governo do Estado, em dinheiro, equipamentos e serviços. Diversos grupos da sociedade têm se organizado e ajudado as famílias. Precisamos nessa hora de uma proteção social, e o Estado tem que colocar a sua estrutura para coordenar o movimento, disse o governador Renato Casagrande, durante um anúncio no início do mês.

As doações de cestas básicas, kits de limpeza e de higiene pessoal devem ser entregues em uma das 17 bases operacionais do Corpo de Bombeiros em todo o Estado ou nas unidades da Defesa Civil nos municípios. Já as ofertas em dinheiro são concentradas na Conta Única do Tesouro, efetuadas por meio de Documento Único de Arrecadação (DUA) ou depósito em conta bancário do Governo do Estado.

O Governo de São Paulo, por exemplo, liberou mais crédito para o setor cultural durante a pandemia de coronavírus. As novas linhas de microcrédito, que totalizam R$ 25 milhões, terão condições especiais e serão destinadas a pequenos negócios, contemplando os setores cultural e criativo, e serão disponibilizadas por meio do Banco do Povo. Já no Rio de Janeiro, a Câmara de Vereadores criou o Fundo Emergencial de Combate ao Coronavírus, que recebe doações por depósito.

Grande Vitória

A Prefeitura de Vitória possui a plataforma Vitória do Bem, que agrega inúmeros voluntários que querem ajudar de alguma forma, seja doando ou participando com o trabalho. A cidade sempre teve uma articulação com a sociedade civil para momentos como esse, em que as pessoas querem ajudar o setor público. Durante a pandemia criamos a campanha Vitória Solidária para disponibilizar espaço para as cestas básicas serem montadas e ajudar na logística de distribuição, explica Bruno Toledo, coordenador do Comitê de Gerenciamento das Políticas Sociais dos impactos causados pela Covid-19. A ação é conduzida pela Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais (Adra), em parceria com a Associação Capixaba de Supermercados (Acaps), e já distribui 434 cestas básicas.

Bruno conta que, devido a demanda, foi criado um banco público na cidade. A prefeitura também passou a comprar as cestas básicas. Até o final do mês iremos atender 5500 famílias. As entregas acontecem em 4 pontos de Vitória com agendamento prévio, ressalta. Também foram disponibilizados três pontos de higienização e alimentação para a população em situação de rua, além de terem sido doados kits de material escolar junto com os kits de alimentação para as famílias de estudantes em situação de vulnerabilidade social da capital.

A Prefeitura da Serra vai distribuir kit merenda para aproximadamente 20 mil alunos. Serão atendidos estudantes matriculados na rede municipal de ensino pertencentes a famílias de baixa renda, inscritas no Programa Bolsa Família, do Governo Federal, por meio do Cadastro Único (CadÚnico). O kit entregue às famílias contém arroz, feijão, macarrão, fubá, sal, farinha, óleo, café, leite e açúcar, totalizando 15 kg de alimentos.

Em Vila Velha, a prefeitura começou a distribuir parte dos estoques de merenda escolar não consumidos até a suspensão das aulas. A ação dá sequência ao trabalho iniciado no final de março, com a distribuição de 20 mil kits de merenda escolar. Também está sendo fornecida alimentação às pessoas em situação de rua que são assistidas no Centro Pop.