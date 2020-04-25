Bebê de cinco meses que pegou coronavírus dentro de UTI na Serra está curado

Serra - ES - Hospital Jayme Santos Neves Crédito: Vitor Jubini

Um bebê de 5 meses que nasceu prematuro em novembro de 2019 e, desde estão, estava internado na UTI Neonatal do Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra, está curado do novo coronavírus . A criança pegou a doença dentro da unidade.

Agora, o bebê já está em contato com os pais e foi transferido para a Unidade de Cuidados Intermediários para ser tratado de outra enfermidade. A informação foi dada pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

As equipes da UTI Neonatal e da Comissão de Controle de Infecção do hospital fizeram testes em outras crianças que estavam no local, mas todas tiveram resultado negativo para a Covid-19.

Desde o parto, a criança permanecia internada até ganhar peso, no entanto, no início do mês de abril, no dia 6, apresentou sintomas gripais. Por isso, segundo a Sesa, foi feita uma testagem, que deu positiva para o novo coronavírus.

Com informações de Diony Silva, da TV Gazeta

CORONAVÍRUS: TRANSMISSÃO E SINTOMAS