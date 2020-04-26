Governo vai lançar plano para garantir leitos a pacientes graves de Covid

Novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra. Crédito: Reprodução/TV

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Além disso, (a intenção) é reposicionar a rede própria direta e de incrementar a capacidade de uso da rede filantrópica de atenção ao Covid-19. Vamos lançar e determinar o projeto Leito Para Todos como garantia de acesso à atenção hospitalar a todos os pacientes graves de Covid-19, afirmou.

Os detalhes de como o projeto vai funcionar, quais hospitais devem ser acionados e quantos leitos poderão ser adquiridos devem ser publicados neste domingo (26) em uma edição extra do Diário Oficial do Espírito Santo.

COMO PREVENIR

Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva e catarro que se espalham pelo ambiente.

Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de gripe e outras tantas doenças respiratórias. Veja os principais cuidados a se tomar: