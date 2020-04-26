Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Reforço na Saúde

Governo vai lançar plano para garantir leitos a pacientes graves de Covid

Os detalhes de como vai funcionar o plano Leito Para Todos devem constar na edição extra do Diário Oficial do Estado, que pode ser publicada neste domingo (26)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 abr 2020 às 06:30

Publicado em 26 de Abril de 2020 às 06:30

Novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra.
Novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra. Crédito: Reprodução/TV
governo do Estado vai lançar um plano para garantir atendimento a todos os pacientes graves infectados com o novo coronavírus no Espírito Santo. Com o programa intitulado Leito Para Todos, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) planeja reservar leitos na rede hospitalar particular.
C
Além disso, (a intenção) é reposicionar a rede própria direta e de incrementar a capacidade de uso da rede filantrópica de atenção ao Covid-19. Vamos lançar e determinar o projeto Leito Para Todos como garantia de acesso à atenção hospitalar a todos os pacientes graves de Covid-19, afirmou.
Os detalhes de como o projeto vai funcionar, quais hospitais devem ser acionados e quantos leitos poderão ser adquiridos devem ser publicados neste domingo (26) em uma edição extra do Diário Oficial do Espírito Santo.

COMO PREVENIR

Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva e catarro que se espalham pelo ambiente.
Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de gripe e outras tantas doenças respiratórias. Veja os principais cuidados a se tomar:
  • Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
  • Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
  • Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
  • Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
  • Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
  • Não compartilhar objetos de uso pessoal;
  • Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.

LEIA MAIS SOBRE O CORONAVÍRUS

Saúde distribui respiradores produzidos pela indústria nacional

CNJ cria grupo para diminuir violência doméstica durante quarentena

SP registra primeiro óbito em criança com menos de um ano de idade

ES registra mais cinco mortes por Covid-19 em 24h e todas são de mulheres

Casagrande garante 813 leitos para coronavírus até final de abril

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Dia Mundial da Voz: 6 cuidados essenciais para manter a saúde vocal
Mulher usando protetor solar em bastão
Protetor solar em bastão: veja os pontos de atenção ao usar
Imagem de destaque
Cesky terrier: conheça as características dessa raça de cachorro 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados