Governo vai lançar plano para garantir leitos a pacientes graves de Covid

O governo do Estado vai lançar um plano para garantir atendimento a todos os pacientes graves infectados com o novo coronavírus no Espírito Santo. Com o programa intitulado Leito Para Todos, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) planeja reservar leitos na rede hospitalar particular.
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Além disso, (a intenção) é reposicionar a rede própria direta e de incrementar a capacidade de uso da rede filantrópica de atenção ao Covid-19. Vamos lançar e determinar o projeto Leito Para Todos como garantia de acesso à atenção hospitalar a todos os pacientes graves de Covid-19, afirmou.
Os detalhes de como o projeto vai funcionar, quais hospitais devem ser acionados e quantos leitos poderão ser adquiridos devem ser publicados neste domingo (26) em uma edição extra do Diário Oficial do Espírito Santo.
COMO PREVENIR
Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva e catarro que se espalham pelo ambiente.
Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de gripe e outras tantas doenças respiratórias. Veja os principais cuidados a se tomar:
- Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
- Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
- Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
- Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
- Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
- Não compartilhar objetos de uso pessoal;
- Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.