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Coronavírus

Saúde distribui respiradores produzidos pela indústria nacional

Parte dos equipamentos já foi enviada a nove estados. Espírito Santo recebeu 10, segundo o ministro da Saúde
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 abr 2020 às 20:09

Publicado em 25 de Abril de 2020 às 20:09

Os novos 50 respiradores (equipamento à direta) chegaram ao ES no último domingo
O ES recebeu 10 respiradores (equipamento à direta), segundo Teich  Crédito: Divulgação
O ministro da Saúde, Nelson Teich, informou neste sábado (25), por meio do Twitter, que a pasta distribuirá 272 respiradores produzidos pela indústria nacional. Segundo ele, parte dos equipamentos já foi enviada a nove estados para o atendimento de pacientes graves com o novo coronavírus. Ao todo serão 14.100 respiradores.
A indústria nacional está ajudando na resposta ao coronavírus, com a produção e entrega de respiradores. Recebemos 272 unidades e grande parte já seguiu para os estados. Ao todo serão 14.100 respiradores, disse Teich.
Segundo o ministro, nesta semana, o Estado do Amazonas receberá 20 respiradores (ao todo serão 55). O Paraná receberá 5 (ao todo terá recebido 20). Também foram contemplados o Amapá (25), Ceará (45), Espírito Santo (10), Pará (20), Piauí (20), Rio de Janeiro (40) e Santa Catarina (17).

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Quase um milhão de testes rápidos serão enviados nos próximos dias para os estados, informou o ministro. A logística de entrega será realizada por meio de parceira com os ministérios da Defesa, Infraestrutura e a Polícia Rodoviária Federal.
Nelson Teich afirmou ainda que, ao fim desta semana, o governo federal terá entregue 79 milhões de equipamentos de proteção individual para proteger os profissionais de saúde, 3 milhões de testes rápidos e 272 respiradores.
*Conteúdo da Agência Brasil

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