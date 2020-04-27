Coronavírus: número de casos confirmados no ES chega a 1.944

O número de óbitos também aumentou, saindo de 57 para 63. Os pacientes considerados curados totalizam 501 . Com tais dados, a taxa de letalidade no Estado está em 3,24%.

Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de contrair gripe e outras doenças respiratórias.