Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Covid-19

Coronavírus: número de casos confirmados no ES chega a 1.944

O dado foi divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) através do Painel Covid-19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 abr 2020 às 16:17

Publicado em 27 de Abril de 2020 às 16:17

Arte covid-19 para capa do site
Arte covid-19 para capa do site Crédito: Divulgação
Espírito Santo atingiu, na tarde desta segunda-feira (27), o número de  1.944 casos confirmados de infectados pelo coronavírus. O dado foi divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), através do Painel Covid-19,  e mostra 125 novos casos em 24 horas. No domingo, eram 1.819  pessoas infectadas.
O número de óbitos também aumentou, saindo de 57 para 63. Os pacientes considerados curados totalizam 501 . Com tais dados, a taxa de letalidade no Estado está em 3,24%.

COMO SE PREVENIR

Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de contrair gripe e outras doenças respiratórias.
  • Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
  • Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
  • Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
  • Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
  • Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
  • Utilizar máscaras de tecido se precisar sair de casa;
  • Manter distância de outras pessoas caso tenha que ir para a rua;
  • Não compartilhar objetos de uso pessoal;
  • Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.

Veja Também

Serra é a cidade com mais mortes por coronavírus no ES

Prefeito de Vila Velha lamenta morte de servidor por Covid-19

Espírito Santo tem segundo caso de coronavírus entre indígenas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
É sempre oportuno voltar a falar de vacinação
Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados