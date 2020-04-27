Coronavírus: número de casos confirmados no ES chega a 1.944

O Espírito Santo atingiu, na tarde desta segunda-feira (27), o número de 1.944 casos confirmados de infectados pelo coronavírus. O dado foi divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), através do Painel Covid-19, e mostra 125 novos casos em 24 horas. No domingo, eram 1.819 pessoas infectadas.
O número de óbitos também aumentou, saindo de 57 para 63. Os pacientes considerados curados totalizam 501 . Com tais dados, a taxa de letalidade no Estado está em 3,24%.
COMO SE PREVENIR
Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de contrair gripe e outras doenças respiratórias.
- Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
- Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
- Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
- Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
- Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
- Utilizar máscaras de tecido se precisar sair de casa;
- Manter distância de outras pessoas caso tenha que ir para a rua;
- Não compartilhar objetos de uso pessoal;
- Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.