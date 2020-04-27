Juninho era servidor da Prefeitura de Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros

Your browser does not support the audio element. Prefeito de Vila Velha lamenta morte de servidor por Covid-19

Nas redes sociais, os amigos do servidor público, dentre eles o prefeito de Vila Velha, Max Filho, lamentaram a morte. Juninho era casado há 23 anos e pai de duas meninas. Além de presbítero na Igreja Presbiteriana da Glória, era responsável pelo grupo de louvor da igreja.

Max Filho explicou que Juninho trabalhava na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. O contador era responsável por monitorar processos junto ao Tribunal de Contas e dar mais transparência às ações da gestão municipal a partir da secretaria onde atuava.

O prefeito relatou que, inicialmente, Juninho foi levado para o Hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra , onde foi encaminhado para UTI. Após apresentar melhora no quadro clínico, foi para a enfermaria. O contador voltou a ter um agravamento do quadro e foi transferido para a UTI de um hospital particular.

Nesse outro hospital ele ficou mais de uma semana. Apresentou um quadro de melhora e então tiraram a sedação. Ele acordou, interagiu bem com o médico, mas ainda entubado. Como ficou muito agitado com o tubo, voltaram a sedá-lo. Ontem de manhã (domingo) ele teve uma piora no quadro e faleceu às 17h15, lamentou o chefe do Executivo municipal.

Emocionado ao lembrar do amigo, o prefeito chorou ao telefone durante entrevista realizada na manhã desta segunda-feira (27). Max desejou conforto aos familiares e afirmou que Juninho fará muita falta em todos os círculos sociais dos quais participava.

"Posso atestar que ele era um pai amoroso, marido dedicado, um servo consagrado, o presbítero abençoado, um servidor público dedicado, um amigo leal, um companheiro de todas as horas. Uma certeza eu tenho, ele está na presença do senhor Jesus. É um amigo que vai fazer grande falta à nossa comunidade", disse, aos prantos.

PREVENÇÃO

Sobre a pandemia, o prefeito acredita que a população aderiu de forma maciça ao isolamento social, mas reconheceu que algumas pessoas ainda descumprem a recomendação de distanciamento para evitar a propagação do vírus. Não avaliação dele, a existência do novo coronavírus exigirá novos hábitos de interação social.

"O vírus não é uma realidade só no Brasil, mas no mundo inteiro. À medida que a gente começa a ter rostos conhecidos, de pessoas próximas, pessoas amigas, a coisa vai chegando mais perto e a gente vai entendendo de forma mais grave a situação dessa epidemia", analisou.

TRABALHO REMOTO