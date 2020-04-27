Covid- 19 : Amigos fazem buzinaço em homenagem a servidor morto em Vila Velha

O pastor da Igreja Presbiteriana da Glória, Arildo Almeida de Oliveira, disse que Juninho era membro da congregação há mais de 20 anos. Além de presbítero, Juninho era líder dos Ministérios de Louvor, de Casais e de Adolescentes.

Não tem como mensurar, a perda foi muito grande para nós. Ele era uma pessoa eficiente, compromissada, justa, fiel aos princípios cristãos e aos seus princípios na sociedade. Gozava de respeito, uma credibilidade na sociedade muito grande, em especial, na igreja, destacou o pastor.

A família dele está resistindo pela dor e pela fé. Essa doença é extremamente complexa desde o início até o sepultamento. A esposa não vê o marido desde o primeiro momento que ele internou. Não pode sequer ver o corpo do marido, abrir o caixão e a gente não pode sequer fazer a homenagem. A dor é muito grande e vai levar um bom tempo para acostumar com essa ideia de luto. É um momento difícil, só Deus para trazer o consolo para nós, desabafou o pastor.