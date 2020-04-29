'Acredito que não é o momento', diz pós-doutora sobre reabrir comércio no ES

A pós-doutora em Epidemiologia e professora da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Ethel Maciel, em entrevista à TV Gazeta Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Em meio ao debate sobre a reabertura do comércio na Grande Vitória , região em que estão concentrados o maior número de casos confirmados e de mortes pelo coronavírus , especialistas avaliam se a medida é apropriada diante do crescente número de notificações da Covid-19. A pós-doutora em Epidemiologia e professora da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Ethel Maciel, afirma não acreditar que este é o momento para a liberação das atividades comerciais.

Em entrevista ao programa Bom Dia Espírito Santo, da TV Gazeta, a especialista afirmou que o Mapa de Gestão de Risco, iniciado na última semana, demanda um tempo maior para que seja monitorada a ação do vírus com maior segurança.

Eu acredito que não é o momento. Nós iniciamos há uma semana o Mapa de Gestão de Risco. Nós precisamos de pelo menos duas semanas para avaliar o que fizemos. Porque o vírus demora, em média, 12 a 15 dias para que as ações que fizemos na quarta-feira passada, a gente consiga avaliar com maior segurança. Então, a gente precisa de duas semanas para poder avaliar se aqueles municípios que estavam em baixo risco continuam em baixo risco ou em risco moderado, se nós, que estamos em risco alto, se vamos nos manter ou se vamos chegar ao risco extremo. Então, esse momento é crucial para que a gente possa avaliar o que está acontecendo, disse.

EPIDEMIA AINDA NÃO CONTROLADA

Ethel afirma ter ciência do momento de dificuldade enfrentado pelo setor econômico e da necessidade de lojistas retomarem suas atividades. No entanto, enfatiza a importância do momento de gravidade atual e da possibilidade de colapso no sistema de saúde.

Eu entendo todas as questões do comércio, as pessoas que estão precisando abrir os seus locais, e há uma pressão grande para isso. Mas as pessoas precisam entender que esse é o momento que a gente não controlou a epidemia ainda. É um momento de muita gravidade e qualquer afrouxamento pode repercutir no número de mortes maior do que o nosso sistema de saúde tem a capacidade de absorver, completou.