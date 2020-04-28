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Coronavírus

Casagrande: 'Só poderemos abrir o comércio se as pessoas se isolarem'

Governador do Espírito Santo condicionou retomada de atividades econômicas a índices altos de isolamento para não sobrecarregar o sistema de saúde
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 abr 2020 às 20:58

Publicado em 28 de Abril de 2020 às 20:58

Governador do Estado, Renato Casagrande, em coletiva de imprensa nesta sexta-feira (17)
Governador do Estado, Renato Casagrande, em coletiva de imprensa nesta sexta-feira (17) Crédito: Reprodução
Na semana em que se aguarda a reabertura do comércio na Grande Vitória, que prevista para segunda (4), o número de casos do novo coronavírus no Espírito Santo alcançou o triste número de 14 mortes e mais de 200 casos em apenas um dia. Diante do cenário, o governador Renato Casagrande fez um apelo para que seja mantido o distanciamento social e afirmou que a flexibilização estará condicionada a manutenção da taxa de isolamento acima de 55% no Estado.
"A possibilidade de abrir o comércio não pode reduzir o isolamento. Só poderemos, de fato, abrir o comércio se as pessoas se isolarem e pararem de interagir. Precisamos de 55% de isolamento. A vida humana está em primeiro lugar. Se colaborarmos, podemos avançar na (flexibilização da) atividade econômica, mas se não colaborarmos não temos como avançar", declarou em pronunciamento realizado nesta terça-feira (28).
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Casagrande disse que as atividades de lazer precisam ser paralisadas e que "não tem segredo para conviver com o coronavírus" senão diminuir a interação. "Por isso peço a ajuda de vocês para dar um passo diante", declarou se referindo a possibilidade de permitir a abertura do comércio.

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A redução do isolamento é necessária para que o Estado não continue registrando essa escalada de casos e óbitos. Do contrário, o governo pode recuar de abrir o comércio, como já dito pelo próprio governador, uma vez que uma explosão de casos simultâneos pode sobrecarregar o sistema de saúde. "Não podemos correr o risco de perder vidas sem assistência", afirmou.
Dados mais recentes da empresa de tecnologia Inloco apontavam um índice de isolamento social de 59,8% no Estado no domingo (26). Esse cálculo é o mesmo levado em conta pelo governo do Estado .

REUNIÃO COM MINISTRO

Casagrande voltou a mostrar preocupação com a dificuldade na compra de respiradores, aparelhos essenciais para o tratamento de pessoas com Covid-19 em estado grave. Cada leito UTI para a doença precisa de um equipamento desses.
Segundo o governador, ele conversou nesta terça (28) com o novo ministro da Saúde, Nelson Teich, e pediu ajuda no planejamento e aquisição de respiradores para o Estado. Ele destacou que o ministério também tem tido dificuldades em conseguir os equipamentos. "Não estamos conseguindo comprar respiradores. Até agora conseguimos comprar 60, mas que serão entregues totalmente até julho".

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Ele afirmou ainda que está marcada para quinta-feira (30) uma reunião do ministro com todos os governadores. "Quero tratar com ele sobre dois temas. Vou falar disso (respiradores) e do credenciamento de leitos. O governo federal tem nos ajudado, mas precisamos credenciar mais leitos para coronavírus e outras enfermidades. O Sistema Único de Saúde financia em torno de 23% da saúde, 77% é financiado pela sociedade capixaba".
Diante da dificuldade na compra de respiradores, o governador capixaba disse que mesmo com a abertura dos novos leitos anunciados, não dá para assegurar que o sistema de saúde do Estado não vá colapsar. "Estamos preparados para essa fase. Mas se houver um crescimento da pandemia no Espírito Santo, isso não nos assegura".

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