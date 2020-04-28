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Pandemia

Covid-19: já são 2.164 casos confirmados da doença no ES

Número de mortes chegou a 77. Dados foram divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 abr 2020 às 16:22

Publicado em 28 de Abril de 2020 às 16:22

Coronavírus: vírus causa grave infecção no corpo
Coronavírus: vírus causa grave infecção no corpo Crédito: Radoslav Zilinsky/Getty Images
Espírito Santo atingiu, na tarde desta terça-feira (28), o número de  2.164  casos confirmados de infectados pelo coronavírus. O dado foi divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), através do Painel Covid-19,  e mostra 220 novos casos em 24 horas. Na segunda, eram 1.944  pessoas infectadas.
É o maior aumento de casos confirmados desde o início da pandemia no Espírito Santo, no dia 5 de março. O recorde anterior foi registrado na última sexta-feira (24), quando o Estado ganhou  212 novos casos em 24 horas. 
O número de óbitos também aumentou, saindo de 63 para 77. Em 24 horas, foram 14 mortes, outro recorde negativo causado pela pandemia.  Na segunda-feira (27), foram confirmadas seis novas mortes. 
Os pacientes considerados curados totalizam 591. Com tais dados, a taxa de letalidade no Estado está em 3,56%.

COMO SE PREVENIR

Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de contrair gripe e outras doenças respiratórias.
  • Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
  • Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
  • Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
  • Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
  • Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
  • Utilizar máscaras de tecido se precisar sair de casa;
  • Manter distância de outras pessoas caso tenha que ir para a rua;
  • Não compartilhar objetos de uso pessoal;
  • Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.

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