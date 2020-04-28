Covid-19: já são 2.164 casos confirmados da doença no ES

Coronavírus: vírus causa grave infecção no corpo Crédito: Radoslav Zilinsky/Getty Images

e mostra 220 novos casos em 24 horas. Na segunda, eram 1.944 pessoas infectadas. Espírito Santo atingiu, na tarde desta terça-feira (28), o número de 2.164 casos confirmados de infectados pelo coronavírus . O dado foi divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde ( Sesa) , através do Painel Covid-19,Na segunda, eram 1.944 pessoas infectadas.

É o maior aumento de casos confirmados desde o início da pandemia no Espírito Santo, no dia 5 de março. O recorde anterior foi registrado na última sexta-feira (24), quando o Estado ganhou 212 novos casos em 24 horas.

O número de óbitos também aumentou, saindo de 63 para 77. Em 24 horas, foram 14 mortes, outro recorde negativo causado pela pandemia. Na segunda-feira (27), foram confirmadas seis novas mortes.

Os pacientes considerados curados totalizam 591. Com tais dados, a taxa de letalidade no Estado está em 3,56%.

COMO SE PREVENIR

Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de contrair gripe e outras doenças respiratórias.