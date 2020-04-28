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Coronavírus no ES: benefícios e alertas sobre os testes em farmácias

Testagem pode diminuir subnotificação, mas especialistas fazem ressalvas aos resultados; Anvisa aprovou a aplicação nesta terça-feira (28)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 abr 2020 às 17:49

Publicado em 28 de Abril de 2020 às 17:49

Teste de glicemia para diabético; diabetes
Testagem rápida para identificar a infecção pelo novo coronavírus é semelhante ao teste de insulina, feito por diabéticos  Crédito: Shutterstock
Coronavírus no ES: benefícios e alertas sobre os testes em farmácias
As farmácias do Espírito Santo poderão realizar testes rápidos para indicar o contágio das pessoas pelo novo coronavírus, conforme a aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) desta terça-feira (28), válida para todo o país, enquanto durar a situação de emergência em saúde pública por causa da pandemia.
Para especialistas consultados por A Gazeta, a medida é benéfica para diminuir a subnotificação no Estado. No entanto, eles alertam que esse modo de testagem não deve servir, isoladamente, como diagnóstico para a Covid-19, por causa do risco de falso negativo; e ressaltam que o resultado positivo não é sinônimo de imunidade.

OS ALERTAS

  • Testes rápidos têm maior assertividade após dez dias dos primeiros sintomas;
  • Possibilidade de resultados chamados de falsos negativos nos primeiros dias;
  • Resultado positivo não significa que a pessoa está imune ao novo coronavírus;
  • Dúvidas sobre a qualidade dos testes e a capacitação dos profissionais para aplicá-los e interpretá-los.
Diferentemente dos testes PCR, que detectam a presença do material genético do coronavírus no organismo do paciente, o teste rápido é feito com base na presença de anticorpos. Ou seja, da reação do corpo ao contato com o agente viral  processo que leva, pelo menos, sete dias para acontecer.
Por isso, entidades nacionais e internacionais ligadas à saúde esclarecem que tal testagem (feita por meio da coleta de apenas uma gota de sangue e pronta em até 30 minutos) deve ser feita, no mínimo, dez dias após os primeiros sintomas. Evitando, assim, o que os especialistas chamam de falso negativo.
"Uma pessoa que apresenta sintomas respiratórios pode ir à farmácia, fazer o teste e dar negativo, como se ela não estivesse infectada. Com esse resultado falso, ela pode acabar não procurando o atendimento médico necessário"
Crispim Cerutti Júnior - Médico infectologista
Além desse cuidado, os infectologistas também fazem um importante alerta: pesquisas ainda não conseguiram descobrir se uma pessoa que já contraiu o novo coronavírus  mas que se manteve assintomática ou que se recuperou da doença  pode ser novamente infectada e, possivelmente, sofrer com os sintomas.
O resultado positivo desses testes é bastante confiável, mas ele só significa que o indivíduo já teve contato com o vírus. Por isso, ele não pode adquirir uma segurança de que o perigo já passou, porque existe a possibilidade de que essa imunidade não seja permanente, explicou Cerruti Júnior.
Testes rápidos regularizados deverão ser feitos por um farmacêutico treinado e a rastreabilidade do resultado deve ser garantida pelas farmácias Crédito: Freepik
De acordo com Paulo Peçanha, essa imunidade depende da permanência de um anticorpo específico (igG), o que ainda não foi possível verificar, pelo caráter recente da pandemia. Por enquanto, sabemos que depois de 14 dias dos primeiros sintomas, a chance de transmissão é mínima, afirmou.
"Ninguém que recebe o resultado positivo nesse exame tem um passaporte para sair tranquilo por aí. Não dá para sair se expondo"
Paulo Peçanha - Médico infectologista
Os dois infectologistas também se preocupam com a qualidade dos testes que serão ofertados nas farmácias e a capacitação do profissional que irá aplicá-lo. É muito importante que esses testes sejam validados pela Anvisa; e eu, enquanto médico, fico mais seguro se meu paciente for a um local que sei que faz um bom trabalho, disse.
Nesse sentido, Cerruti Júnior também defende que as pessoas só façam esse teste mediante um pedido médico. Os protocolos devem seguir os mesmos: em um quadro leve a pessoa deve se isolar em casa; e se apresentar dificuldade para respirar, procurar assistência médica, antes de tentar o autodiagnóstico.

OS BENEFÍCIOS

  • Ampliação do acesso aos testes por parte da população em geral;
  • Identificação mais fidedigna da realidade, diminuindo casos de subnotificação.
Como principal fator positivo apontado pelos especialistas está o acesso ampliado da testagem pela sociedade  o que, consequentemente, deve contribuir para diminuir os casos de subnotificação da Covid-19, por causa dos assintomáticos e das pessoas com sintomas leves que não acionaram o sistema de saúde.
"Testar mais é melhor, porque ter mais pessoas testadas dá uma ideia mais real da pandemia. Temos muitas pessoas infectadas que as estatísticas oficiais não mostram"
Paulo Peçanha - Médico infectologista
Por todos esses prós e contras, o infectologista Cerutti Júnior defende que a estratégia é boa, vista como uma medida de saúde pública. Esses testes rápidos não são um bom recurso para diagnósticos, mas são eficazes para indicar a abrangência da pandemia no nosso território, resumiu.

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