Testagem rápida para identificar a infecção pelo novo coronavírus é semelhante ao teste de insulina, feito por diabéticos Crédito: Shutterstock

Your browser does not support the audio element. Coronavírus no ES: benefícios e alertas sobre os testes em farmácias

Para especialistas consultados por A Gazeta, a medida é benéfica para diminuir a subnotificação no Estado. No entanto, eles alertam que esse modo de testagem não deve servir, isoladamente, como diagnóstico para a Covid-19, por causa do risco de falso negativo; e ressaltam que o resultado positivo não é sinônimo de imunidade.

OS ALERTAS

Testes rápidos têm maior assertividade após dez dias dos primeiros sintomas;

Possibilidade de resultados chamados de falsos negativos nos primeiros dias;

Resultado positivo não significa que a pessoa está imune ao novo coronavírus;

Dúvidas sobre a qualidade dos testes e a capacitação dos profissionais para aplicá-los e interpretá-los.

Por isso, entidades nacionais e internacionais ligadas à saúde esclarecem que tal testagem (feita por meio da coleta de apenas uma gota de sangue e pronta em até 30 minutos) deve ser feita, no mínimo, dez dias após os primeiros sintomas. Evitando, assim, o que os especialistas chamam de falso negativo.

"Uma pessoa que apresenta sintomas respiratórios pode ir à farmácia, fazer o teste e dar negativo, como se ela não estivesse infectada. Com esse resultado falso, ela pode acabar não procurando o atendimento médico necessário" Crispim Cerutti Júnior - Médico infectologista

Além desse cuidado, os infectologistas também fazem um importante alerta: pesquisas ainda não conseguiram descobrir se uma pessoa que já contraiu o novo coronavírus  mas que se manteve assintomática ou que se recuperou da doença  pode ser novamente infectada e, possivelmente, sofrer com os sintomas.

O resultado positivo desses testes é bastante confiável, mas ele só significa que o indivíduo já teve contato com o vírus. Por isso, ele não pode adquirir uma segurança de que o perigo já passou, porque existe a possibilidade de que essa imunidade não seja permanente, explicou Cerruti Júnior.

Testes rápidos regularizados deverão ser feitos por um farmacêutico treinado e a rastreabilidade do resultado deve ser garantida pelas farmácias Crédito: Freepik

De acordo com Paulo Peçanha, essa imunidade depende da permanência de um anticorpo específico (igG), o que ainda não foi possível verificar, pelo caráter recente da pandemia. Por enquanto, sabemos que depois de 14 dias dos primeiros sintomas, a chance de transmissão é mínima, afirmou.

"Ninguém que recebe o resultado positivo nesse exame tem um passaporte para sair tranquilo por aí. Não dá para sair se expondo" Paulo Peçanha - Médico infectologista

Os dois infectologistas também se preocupam com a qualidade dos testes que serão ofertados nas farmácias e a capacitação do profissional que irá aplicá-lo. É muito importante que esses testes sejam validados pela Anvisa; e eu, enquanto médico, fico mais seguro se meu paciente for a um local que sei que faz um bom trabalho, disse.

Nesse sentido, Cerruti Júnior também defende que as pessoas só façam esse teste mediante um pedido médico. Os protocolos devem seguir os mesmos: em um quadro leve a pessoa deve se isolar em casa; e se apresentar dificuldade para respirar, procurar assistência médica, antes de tentar o autodiagnóstico.

OS BENEFÍCIOS

Ampliação do acesso aos testes por parte da população em geral;

Identificação mais fidedigna da realidade, diminuindo casos de subnotificação.

Como principal fator positivo apontado pelos especialistas está o acesso ampliado da testagem pela sociedade  o que, consequentemente, deve contribuir para diminuir os casos de subnotificação da Covid-19, por causa dos assintomáticos e das pessoas com sintomas leves que não acionaram o sistema de saúde.

"Testar mais é melhor, porque ter mais pessoas testadas dá uma ideia mais real da pandemia. Temos muitas pessoas infectadas que as estatísticas oficiais não mostram" Paulo Peçanha - Médico infectologista