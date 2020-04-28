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Pandemia

ES registra mais 14 mortes por Covid-19 em apenas 24 horas

No total,  já são 77 mortes causadas pela doença em todo o Estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 abr 2020 às 16:39

Publicado em 28 de Abril de 2020 às 16:39

Covid-19
Covid-19 Crédito: Miguel Á. Padriñán/ Pexels
O número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus e que não resistiram a doença  saltou para de 63 para 77 no Espírito Santo. São 14  novos óbitos registrados em 24 horas, um recorde de mortes registradas em apenas um dia no Estado. 
Os dados são do Painel da Covid-19, da Secretaria de Estado de Saúde, atualizados na tarde desta terça-feira (28).
Os pacientes considerados curados totalizam 591. Com tais dados, a taxa de letalidade no Estado está em 3,56%. Ao todo, 2.164 pessoas estão contaminadas pela doença no Estado. Segundo a Sesa, foram 220 novos casos registrados nesta terça-feira em relação ao dia anterior.
É o maior aumento de casos confirmados desde o início da pandemia no Espírito Santo, no dia 5 de março. O recorde anterior foi registrado na última sexta-feira (24), quando o Estado ganhou  212 novos casos em 24 horas. 
As 14 mortes confirmadas pela Sesa foram: 
  1. Homem, 76 anos, residente em Serra
  2. Homem, 64 anos, residente em Vila Velha
  3. Homem, 69 anos, residente em Vila Velha
  4. Homem, 78 anos, residente em Vila Velha
  5. Homem, 83 anos, residente em Serra
  6. Mulher, 69 anos, residente em Serra
  7. Homem, 79 anos, residente em Vila Velha
  8. Homem, 69 anos, residente em Vila Velha
  9. Mulher, 47 anos, residente em Serra
  10. Mulher, 73 anos, residente em Serra
  11. Homem, 73 anos, residente em Cariacica
  12. Mulher, 98 anos, residente em Vitória (ILP)
  13. Mulher, 91 anos, residente em Vitória
  14. Homem, 72 anos, residente em Guarapari

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COMO SE PREVENIR

Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de contrair gripe e outras doenças respiratórias.
  • Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
  • Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
  • Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
  • Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
  • Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
  • Utilizar máscaras de tecido se precisar sair de casa;
  • Manter distância de outras pessoas caso tenha que ir para a rua;
  • Não compartilhar objetos de uso pessoal;
  • Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.

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