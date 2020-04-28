ES registra mais 14 mortes por Covid-19 em apenas 24 horas

O número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus e que não resistiram a doença saltou para de 63 para 77 no Espírito Santo. São 14 novos óbitos registrados em 24 horas, um recorde de mortes registradas em apenas um dia no Estado.
Os dados são do Painel da Covid-19, da Secretaria de Estado de Saúde, atualizados na tarde desta terça-feira (28).
Os pacientes considerados curados totalizam 591. Com tais dados, a taxa de letalidade no Estado está em 3,56%. Ao todo, 2.164 pessoas estão contaminadas pela doença no Estado. Segundo a Sesa, foram 220 novos casos registrados nesta terça-feira em relação ao dia anterior.
É o maior aumento de casos confirmados desde o início da pandemia no Espírito Santo, no dia 5 de março. O recorde anterior foi registrado na última sexta-feira (24), quando o Estado ganhou 212 novos casos em 24 horas.
As 14 mortes confirmadas pela Sesa foram:
- Homem, 76 anos, residente em Serra
- Homem, 64 anos, residente em Vila Velha
- Homem, 69 anos, residente em Vila Velha
- Homem, 78 anos, residente em Vila Velha
- Homem, 83 anos, residente em Serra
- Mulher, 69 anos, residente em Serra
- Homem, 79 anos, residente em Vila Velha
- Homem, 69 anos, residente em Vila Velha
- Mulher, 47 anos, residente em Serra
- Mulher, 73 anos, residente em Serra
- Homem, 73 anos, residente em Cariacica
- Mulher, 98 anos, residente em Vitória (ILP)
- Mulher, 91 anos, residente em Vitória
- Homem, 72 anos, residente em Guarapari
COMO SE PREVENIR
Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de contrair gripe e outras doenças respiratórias.
- Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
- Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
- Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
- Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
- Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
- Utilizar máscaras de tecido se precisar sair de casa;
- Manter distância de outras pessoas caso tenha que ir para a rua;
- Não compartilhar objetos de uso pessoal;
- Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.