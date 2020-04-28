ES registra mais 14 mortes por Covid-19 em apenas 24 horas

Covid-19 Crédito: Miguel Á. Padriñán/ Pexels

O número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus e que não resistiram a doença saltou para de 63 para 77 no Espírito Santo. São 14 novos óbitos registrados em 24 horas, um recorde de mortes registradas em apenas um dia no Estado.

Os dados são do Painel da Covid-19, da Secretaria de Estado de Saúde, atualizados na tarde desta terça-feira (28).

Os pacientes considerados curados totalizam 591. Com tais dados, a taxa de letalidade no Estado está em 3,56%. Ao todo, 2.164 pessoas estão contaminadas pela doença no Estado. Segundo a Sesa, foram 220 novos casos registrados nesta terça-feira em relação ao dia anterior.

É o maior aumento de casos confirmados desde o início da pandemia no Espírito Santo, no dia 5 de março. O recorde anterior foi registrado na última sexta-feira (24), quando o Estado ganhou 212 novos casos em 24 horas.

As 14 mortes confirmadas pela Sesa foram:

Homem, 76 anos, residente em Serra Homem, 64 anos, residente em Vila Velha Homem, 69 anos, residente em Vila Velha

Homem, 78 anos, residente em Vila Velha

Homem, 83 anos, residente em Serra

Mulher, 69 anos, residente em Serra

Homem, 79 anos, residente em Vila Velha

Homem, 69 anos, residente em Vila Velha

Mulher, 47 anos, residente em Serra

Mulher, 73 anos, residente em Serra

Homem, 73 anos, residente em Cariacica

Mulher, 98 anos, residente em Vitória (ILP)

Mulher, 91 anos, residente em Vitória

Homem, 72 anos, residente em Guarapari



COMO SE PREVENIR

Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de contrair gripe e outras doenças respiratórias.