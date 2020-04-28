Negros da periferia são os que mais morreram por Covid-19 no ES

Vitória - ES - Coronavírus - Ponto de ônibus na avenida Jerônimo Monteiro, Centro. Crédito: Vitor Jubini

Do total de vítimas, 55,5% (35) eram homens e 44,4% (28) mulheres. Quando se faz o recorte de raça/cor, o índice de mortalidade entre os negros é de 42,8%, dos brancos 19% e dos amarelos ( de origem oriental) é de 7,9%.

De acordo com o Painel Covid-19, não há informação sobre a raça de 30,1% dos mortos.

A partir da definição do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e do entendimento do Movimento Negro, negro é a junção dos pretos e pardos, portanto representa 63,3% da população capixaba.

No item intitulado Deficiência das Condições de Moradia, a Síntese dos Indicadores Sociais do Espírito Santo 2018, elaborada pelo IJSN, apontou que 13,4% das pessoas autodeclaradas pretas, 11,1% das pessoas pardas e 6,3% dos brancos residentes no Estado vivem em moradias inadequadas.

O tópico engloba domicílios excessivamente adensados, quem têm ônus excessivo com aluguel e vive em moradias com paredes externas de materiais não duráveis. Os domicílios excessivamente adensados são configurados quando três ou mais pessoas dormem em um mesmo cômodo.

O ônus excessivo com aluguel é considerado quando a família gasta 30% do orçamento mensal com o pagamento da habitação. Paredes de material não duráveis são aquelas construídas com papelão e madeiras não aparelhadas.

O QUE DIZEM OS MÉDICOS

Na avaliação do doutor em doenças infecciosas, o médico infectologista Crispim Cerutti Junior, o fato da mortalidade ser maior entre os negros pode estar relacionada, em um primeiro momento, ao fato da população capixaba ser composta pela maioria de pretos e pardos. Neste entendimento, ele também que frisa que os negros são os mais desfavorecidos socialmente.

"Uma marca das doenças infecciosas em geral, particularmente, da Covid-19, é que elas transmitem melhor nos ambientes de moradias mais inadequadas. O acesso aos serviços de saúde é uma possibilidade também, mas acho que nesse momento, os serviços do Estado estão respondendo adequadamente na questão da pandemia" Crispim Cerutti Junior - Médico infectologista

Já o médico infectologista, Lauro Ferreira Pinto, ressaltou que em Nova Iorque, nos Estados Unidos, a maioria das mortes ocorreu entre negros com hipertensão e diabetes que também moravam em bairros periféricos. Na avaliação, é preciso cautela e ainda mais análise de dados para verificar se a mortalidade entre os negros é uma tendência.