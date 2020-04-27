Na última semana, a Prefeitura de Vitória anunciou que iria iniciar a distribuição de quase 400 mil máscaras de proteção à população nas unidades básicas de saúde da Capital a partir desta segunda-feira (27). E como prometido, a entrega do equipamento de proteção individual (EPI), de fabricação caseira, foi iniciada na data.
Prefeitura de Vitória começa a distribuir mil máscaras por dia à população
Ao todo serão distribuídas mil unidades diariamente, e o representante do Comitê dos Impactos da Covid-19 da cidade, Leonardo Krohling, detalhou como ocorre a entrega do material aos munícipes.
"O primeiro público que irá receber é o dos PAs e unidades de saúde. Serão aqueles pacientes sintomáticos respiratórios e também na barreira sanitária instalada na Rodoviária de Vitória, já a partir das 9 horas da manhã", salientou.
Segundo Krohling, as máscaras são confeccionadas nos ateliês das escolas de samba, feitas de materiais como algodão e laváveis, podendo ser reutilizadas após a desinfecção. Nessa primeira semana, a meta é distribuir mil máscaras por dia, mas para a próxima, a prefeitura espera chegar distribuir cerca de 40 mil unidades, já que a produção delas será intensificada.