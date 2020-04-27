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Nesta segunda-feira

Prefeitura de Vitória começa a distribuir mil máscaras por dia à população

Medida foi anunciada na última semana pelo prefeito Luciano Rezende. Primeiro estágio irá contemplar pacientes sintomáticos dos Prontos Atendimentos (PAs) da Capital e também na barreira sanitária montada na Rodoviária de Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 abr 2020 às 09:27

Publicado em 27 de Abril de 2020 às 09:27

Data: 18/03/2020 - ES - Vitória - Coronavírus - Movimentação na rodoviária da capital - Editoria: Cidades - Foto: Vitor Jubini - GZ
Ainda que bastante vazia em decorrência do coronavírus, a Rodoviária de Vitória é um dos pontos de distribuição de máscaras à população na capital capixaba Crédito: Vitor Jubini
Na última semana, a Prefeitura de Vitória anunciou que iria iniciar a distribuição de quase 400 mil máscaras de proteção à população nas unidades básicas de saúde da Capital a partir desta segunda-feira (27). E como prometido, a entrega do equipamento de proteção individual (EPI), de fabricação caseira, foi iniciada na data.
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Ao todo serão distribuídas mil unidades diariamente, e o representante do Comitê dos Impactos da Covid-19 da cidade, Leonardo Krohling, detalhou como ocorre a entrega do material aos munícipes.
"O primeiro público que irá receber é o dos PAs e unidades de saúde. Serão aqueles pacientes sintomáticos respiratórios e também na barreira sanitária instalada na Rodoviária de Vitória, já a partir das 9 horas da manhã", salientou.
Leonardo Krohling, representante do Comitê dos Impactos da Covid-19 de Vitória
Leonardo Krohling, representante do Comitê dos Impactos da Covid-19 de Vitória Crédito: Divulgação/Prefeitura de Vitória
Segundo Krohling, as máscaras são confeccionadas nos ateliês das escolas de samba, feitas de materiais como algodão e laváveis, podendo ser reutilizadas após a desinfecção. Nessa primeira semana, a meta é distribuir mil máscaras por dia, mas para a próxima, a prefeitura espera chegar distribuir cerca de 40 mil unidades, já que a produção delas será intensificada.

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