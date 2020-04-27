Ainda que bastante vazia em decorrência do coronavírus, a Rodoviária de Vitória é um dos pontos de distribuição de máscaras à população na capital capixaba Crédito: Vitor Jubini

400 mil máscaras de proteção à população nas unidades básicas de saúde da Capital a partir desta segunda-feira (27). E como prometido, a entrega do equipamento de proteção individual (EPI), de fabricação caseira, foi iniciada na data. Na última semana, a Prefeitura de Vitória anunciou que iria iniciar a distribuição de quasede proteção à população nas unidades básicas de saúde da Capital a partir desta segunda-feira (27). E como prometido, a entrega do equipamento de proteção individual (EPI), de fabricação caseira, foi iniciada na data.

Your browser does not support the audio element. Prefeitura de Vitória começa a distribuir mil máscaras por dia à população

Ao todo serão distribuídas mil unidades diariamente, e o representante do Comitê dos Impactos da Covid-19 da cidade, Leonardo Krohling, detalhou como ocorre a entrega do material aos munícipes.

"O primeiro público que irá receber é o dos PAs e unidades de saúde. Serão aqueles pacientes sintomáticos respiratórios e também na barreira sanitária instalada na Rodoviária de Vitória, já a partir das 9 horas da manhã", salientou.

Leonardo Krohling, representante do Comitê dos Impactos da Covid-19 de Vitória Crédito: Divulgação/Prefeitura de Vitória