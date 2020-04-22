Prefeitura vai distribuir 400 mil máscaras à população nos PAs de Vitória

A Prefeitura de Vitória vai distribuir 400 mil máscaras a partir da próxima segunda-feira (27) para a população da Capital. Quem garantiu a entrega dos equipamentos de proteção individual (EPI) foi o prefeito Luciano Rezende, em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, na manhã desta quarta-feira (22).
"Na segunda começa (a distribuição) nos PAs até chegar a 400 mil máscaras. Vamos entregar nas unidades de saúde da nossa cidade", salientou o prefeito, que aproveitou para reforçar a importância da população em geral utilizá-las.
"A máscara é importante para o bloqueio mecânico para evitar que partículas se propaguem. Com ela você se protege e me protege também. Usar a máscara nesse momento é um ato de cidadania e tenho certeza que iremos superar essa doença. A orientação é usá-la sempre que for à rua, então cada um deve fazer a própria parte", disse Luciane Rezende.
Segundo a assessoria da Secretaria Municipal Saúde da Prefeitura de Vitória, as máscaras disponibilizadas são de confecção caseira.
Em Vitória, o uso de máscaras já era recomendado desde o início da pandemia do coronavírus e passou a ser obrigatório desde a última segunda-feira (20). Esta medida, inclusive, foi decretada pelo governador Renato Casagrande e também se aplica aos demais municípios da Grande Vitória e também à cidade de Alfredo Chaves, por serem consideradas de alto risco de transmissão e contaminação.