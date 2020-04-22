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Combate ao coronavírus

Prefeitura vai distribuir 400 mil máscaras à população nos PAs de Vitória

A partir da próxima segunda-feira (27), será feita a distribuição dos equipamentos de proteção individual (EPI's), segundo o prefeito Luciano Rezende. Prefeitura informou que máscaras são de confecção caseira
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 abr 2020 às 15:02

Publicado em 22 de Abril de 2020 às 15:02

Enfermeiro de Vitória faz máscaras para ajudar no combate ao coronavírus
A Prefeitura de Vitória irá distribuir 400 mil máscaras a partir da próxima segunda-feira (27) Crédito: Adriano Gonçalves de Oliveira
Prefeitura de Vitória vai distribuir 400 mil máscaras a partir da próxima segunda-feira (27)  para a população da Capital. Quem garantiu a entrega dos equipamentos de proteção individual (EPI) foi o prefeito Luciano Rezende, em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, na manhã desta quarta-feira (22).

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"Na segunda começa (a distribuição) nos PAs até chegar a 400 mil máscaras. Vamos entregar nas unidades de saúde da nossa cidade", salientou o prefeito, que aproveitou para reforçar a importância da população em geral utilizá-las.
Luciano Rezende:
O prefeito de Vitória, Luciano Rezende, salientou que a distribuição das máscaras reforçará a prevenção ao coronavírus na capital capixaba Crédito: Reprodução TV Gazeta
"A máscara é importante para o bloqueio mecânico para evitar que partículas se propaguem. Com ela você se protege e me protege também. Usar a máscara nesse momento é um ato de cidadania e tenho certeza que iremos superar essa doença. A orientação é usá-la sempre que for à rua, então cada um deve fazer a própria parte", disse Luciane Rezende.
Segundo a assessoria da Secretaria Municipal Saúde da Prefeitura de Vitória, as máscaras disponibilizadas são de confecção caseira.
Em Vitória, o uso de máscaras já era recomendado desde o início da pandemia do coronavírus e passou a ser obrigatório desde a última segunda-feira (20). Esta medida, inclusive, foi decretada pelo governador Renato Casagrande e também se aplica aos demais municípios da Grande Vitória e também à cidade de Alfredo Chaves, por serem consideradas de alto risco de transmissão e contaminação.

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