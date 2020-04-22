Prefeitura vai distribuir 400 mil máscaras à população nos PAs de Vitória

"Na segunda começa (a distribuição) nos PAs até chegar a 400 mil máscaras. Vamos entregar nas unidades de saúde da nossa cidade", salientou o prefeito, que aproveitou para reforçar a importância da população em geral utilizá-las.

"A máscara é importante para o bloqueio mecânico para evitar que partículas se propaguem. Com ela você se protege e me protege também. Usar a máscara nesse momento é um ato de cidadania e tenho certeza que iremos superar essa doença. A orientação é usá-la sempre que for à rua, então cada um deve fazer a própria parte", disse Luciane Rezende.