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Como está a qualidade da sua internet durante o isolamento social?

Diga para nós como está a sua conexão nesse período de isolamento social devido à pandemia do coronavírus. Ela melhorou, piorou ou continua igual?
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 abr 2020 às 16:07

Publicado em 28 de Abril de 2020 às 16:07

Internet: o poder nas mãos
Internet: conexão se tornou ainda mais necessária com o isolamento social Crédito: guvendemir/Divulgação
Com a pandemia do coronavírus, para se proteger do contágio, muitas pessoas estão tendo que trabalhar de casa. Além disso, ainda tem os filhos com aulas pela internet ou assistindo a vídeos durante o dia. O crescimento no consumo de conexão dentro dos lares tem deixando muita gente com a internet mais lenta ou até sem funcionar. Por isso, A Gazeta quer saber como anda a qualidade da sua banda larga durante o isolamento social?
São apenas seis perguntinhas no formulário abaixo. Basta marcar a opção que mais parece com a sua realidade e clicar no botão roxo escrito "enviar". Também tem um espaço para você escrever se tem alguma queixa específica sobre seu serviço de internet. 

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