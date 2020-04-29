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Coronavírus no ES

Coronavírus: Hospital de Linhares amplia leitos de UTI

A medida é realizada para que o hospital seja referência no tratamento da doença na cidade. Linhares é o município com mais casos confirmados do novo coronavírus no interior do Espírito Santo.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 abr 2020 às 20:50

Publicado em 29 de Abril de 2020 às 20:50

Hospital de Linhares vai ampliar leitos buscando ser unidade de referência para coronavírus
Hospital de Linhares amplia leitos buscando se tornar referência no tratamento da Covid-19 Crédito: Prefeitura Municipal de Linhares
Município com mais casos confirmados do novo coronavírus no interior do Espírito Santo, 39 até esta quarta-feira (29), Linhares ainda não tem um hospital considerado de referência pelo Governo do Estado para a Covid-19. Até o momento, os pacientes com quadro grave da doença no município são encaminhados para o Hospital Estadual Roberto Silvares, em São Mateus.
Na tentativa de credenciar o Hospital Geral de Linhares (HGL) para ser uma unidade de referência no tratamento de paciente com a Covid-19, a Prefeitura do município e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) estão promovendo adequações no local.
> CORONAVÍRUS| A cobertura completa.
De acordo com a Prefeitura, 10 novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) serão construídos para receber os pacientes em estado grave da doença. A Prefeitura informou que os leitos contarão com equipamentos necessários e aptos para atender quem apresentar quadro grave da Covid-19. A previsão é que os leitos estejam disponibilizados no ainda no mês de maio.
Leitos contarão com respiradores
Leitos contarão com respiradores Crédito: Prefeitura Municipal de Linhares
Segundo a Prefeitura, os novos leitos estão sendo implantados em uma área da unidade que estava ociosa.
O secretário municipal de Saúde, Saulo Rodrigues Meirelles, explica que a parceria entre Prefeitura e Governo do Estado visa equipar o HGL tanto na sua estrutura física, com a chegada de novos equipamentos.
É uma medida para oferecer o melhor tratamento possível para as pessoas. A exclusividade nos permite concentrar esforços e treinar pessoas com dedicação integral no enfrentamento a Covid-19, afirmou Meirelles.

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A Prefeitura informou ainda, que toda a equipe médica e de enfermagem que atuará nos 10 leitos são profissionais que serão disponibilizados pelo município.

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