Pesquisadora da Ufes: 'O fato de ter leito não significa que você vá sobreviver'

Pesquisadora da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), a epidemiologista Ethel Maciel alertou, em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, que os capixabas precisam manter o distanciamento social para evitar o contágio do novo coronavírus mesmo com o aumento das vagas de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Estado.
A pesquisadora respondia a um questionamento sobre a reabertura do comércio, se ela poderia estar condicionada a um crescimento de vagas nas UTIs.
"Usar essa conta de que podemos abrir porque temos leitos é muito cruel. Não podemos prever quem vai viver e quem vai morrer. O fato de você ter leito não significa que você vá sobreviver a essa infecção. Temos observado um aumento de interação social e isso tem se refletido nos dados. Por enquanto são números, mas daqui a pouco estará próximo de nós, em pessoas próximas do nosso ciclo de convivência", pontuou Ethel.
Até o dia 30 de abril, o governo quer passar de 184 para 353 o número de leitos de UTI para coronavírus no Estado. Atualmente, com mais de 100 vagas em UTIs para casos de Covid-19, o Hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, concentra o maior número de leitos do tipo no Espírito Santo.
Até o final do mês, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) estima 813 leitos no total para tratar pacientes com a Covid-19, incluindo contratos com a rede particular para o SUS. Em dois meses, a previsão é chegar a 652 de UTI mais 667 de enfermarias, totalizando 1.279.