Pesquisadora da Ufes: 'O fato de ter leito não significa que você vá sobreviver'

"Usar essa conta de que podemos abrir porque temos leitos é muito cruel. Não podemos prever quem vai viver e quem vai morrer. O fato de você ter leito não significa que você vá sobreviver a essa infecção. Temos observado um aumento de interação social e isso tem se refletido nos dados. Por enquanto são números, mas daqui a pouco estará próximo de nós, em pessoas próximas do nosso ciclo de convivência", pontuou Ethel.