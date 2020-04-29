Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pandemia do coronavírus

Pesquisadora da Ufes: 'O fato de ter leito não significa que você vá sobreviver'

A epidemiologista Ethel Maciel fez um alerta para que os capixabas continuem mantendo o distanciamento social mesmo com o aumento das vagas de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 abr 2020 às 08:24

Publicado em 29 de Abril de 2020 às 08:24

Novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra.
Novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra. Crédito: Reprodução/TV
Pesquisadora da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), a epidemiologista Ethel Maciel alertou, em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, que os capixabas precisam manter o distanciamento social para evitar o contágio do novo coronavírus mesmo com o aumento das vagas de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Estado.
A pesquisadora respondia a um questionamento sobre a reabertura do comércio, se ela poderia estar condicionada a um crescimento de vagas nas UTIs.
"Usar essa conta de que podemos abrir porque temos leitos é muito cruel. Não podemos prever quem vai viver e quem vai morrer. O fato de você ter leito não significa que você vá sobreviver a essa infecção. Temos observado um aumento de interação social e isso tem se refletido nos dados. Por enquanto são números, mas daqui a pouco estará próximo de nós, em pessoas próximas do nosso ciclo de convivência", pontuou Ethel.
Até o dia 30 de abril, o governo quer passar de 184 para 353 o número de leitos de UTI para coronavírus no Estado. Atualmente, com mais de 100 vagas em UTIs para casos de Covid-19, o Hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, concentra o maior número de leitos do tipo no Espírito Santo.
Até o final do mês, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) estima 813 leitos no total para tratar pacientes com a Covid-19, incluindo contratos com a rede particular para o SUS. Em dois meses, a previsão é chegar a 652 de UTI mais 667 de enfermarias, totalizando 1.279.

Veja Também

Coronavírus pode se manter por até 3 dias em superfícies; veja como desinfetar

Com funcionários com Covid-19, supermercado é interditado em Vila Velha

"Abertura do comércio não está garantida", diz secretário da Saúde

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
6 plantas que trazem energias positivas para o seu lar
Imagem de destaque
Mulher é morta a pedradas em Barra de São Francisco e suspeito é preso
Feira livre
Feira orgânica da Praia da Costa muda de endereço a partir deste sábado (18)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados