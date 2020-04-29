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Coronavírus pode se manter por até 3 dias em superfícies; veja como desinfetar

Tempo de permanência é em superfícies de plástico e aço inoxidável. Especialista dá dicas de produtos para desinfetar ambientes de forma correta
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 abr 2020 às 07:52

Publicado em 29 de Abril de 2020 às 07:52

O vinagre de álcool é ótimo para desengordurar e dar brilho às mais diversas superfícies
Solução com água sanitária diluída, desinfetantes e álcool 70% é adequada para a limpeza de ambientes Crédito: shutterstock
As recomendações da Organização Mundial da Saúde e de especialistas do mundo inteiro para o isolamento social e o uso de materiais de prevenção durante a pandemia do novo coronavírus não são motivos para desconfiança, pelo contrário. Isso porque as gotículas que uma pessoa contaminada com a Covid-19 expele ao falar, espirrar ou tossir, podem manter o vírus em superfícies comuns por até três dias, em materiais como plástico ou aço inoxidável.
Aquela garrafinha ou copo de água e até mesmo as canecas térmicas de aço são plataformas em que o vírus pode permanecer por esse período e contaminar outras pessoas. Por isso, especialistas indicam a limpeza constante desses materiais e que substâncias utilizar para eliminar os focos da doença de forma eficiente.
Coronavírus pode se manter por até 3 dias em superfícies

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Quais produtos de limpeza matam o coronavírus?

Segundo a doutora em Biologia Molecular e especialista em Virologia, Liliana Spano, uma solução formada por água sanitária diluída com água corrente, desinfetantes e o álcool 70% é indicada para o combate aos vírus que fica exposto nas superfícies.
A gente pode pensar no hipoclorito de sódio, que é a água sanitária, essa que a gente compra em mercado. A gente dilui para uma proporção de 0,1%. Você pode utilizar esses desinfetantes, que você compra em mercado, e um outro agente que age, não só como desinfetante, mas também como antisséptico, é o álcool 70%, disse.
A doutora em Biologia Molecular e especialista em Virologia, Liliana Spano
A doutora em Biologia Molecular e especialista em Virologia, Liliana Spano Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Pelo fato de o vírus se espalhar por gotículas, autoridades de todo o mundo estão tornando o uso da máscara obrigatório, já que, ao ficar posicionada em frente à boca, dificulta a proliferação. A especialista reforça a higiene das mãos como importante fator de prevenção, já que elas são um dos meios mais comuns de contaminação. Sua mão serve de fonte de infecção para sítios onde aquela bactéria ou aquele vírus vai conseguir se ligar, ou causar dano, explicou.
Então, nunca é demais lembrar: lave sempre as mãos com água e sabão, fazendo movimento entre as palmas, os dedos, a parte de cima e também os pulsos. E no caso disso não ser possível em períodos constantes de tempo, utilize também o álcool gel 70% fazendo o mesmo procedimento.
Com informações da TV Gazeta

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