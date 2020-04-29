Coronavírus pode se manter por até 3 dias em superfícies; veja como desinfetar

As recomendações da Organização Mundial da Saúde e de especialistas do mundo inteiro para o isolamento social e o uso de materiais de prevenção durante a pandemia do novo coronavírus não são motivos para desconfiança, pelo contrário. Isso porque as gotículas que uma pessoa contaminada com a Covid-19 expele ao falar, espirrar ou tossir, podem manter o vírus em superfícies comuns por até três dias, em materiais como plástico ou aço inoxidável.
Aquela garrafinha ou copo de água e até mesmo as canecas térmicas de aço são plataformas em que o vírus pode permanecer por esse período e contaminar outras pessoas. Por isso, especialistas indicam a limpeza constante desses materiais e que substâncias utilizar para eliminar os focos da doença de forma eficiente.
Coronavírus pode se manter por até 3 dias em superfícies
Segundo a doutora em Biologia Molecular e especialista em Virologia, Liliana Spano, uma solução formada por água sanitária diluída com água corrente, desinfetantes e o álcool 70% é indicada para o combate aos vírus que fica exposto nas superfícies.
A gente pode pensar no hipoclorito de sódio, que é a água sanitária, essa que a gente compra em mercado. A gente dilui para uma proporção de 0,1%. Você pode utilizar esses desinfetantes, que você compra em mercado, e um outro agente que age, não só como desinfetante, mas também como antisséptico, é o álcool 70%, disse.
Pelo fato de o vírus se espalhar por gotículas, autoridades de todo o mundo estão tornando o uso da máscara obrigatório, já que, ao ficar posicionada em frente à boca, dificulta a proliferação. A especialista reforça a higiene das mãos como importante fator de prevenção, já que elas são um dos meios mais comuns de contaminação. Sua mão serve de fonte de infecção para sítios onde aquela bactéria ou aquele vírus vai conseguir se ligar, ou causar dano, explicou.
Então, nunca é demais lembrar: lave sempre as mãos com água e sabão, fazendo movimento entre as palmas, os dedos, a parte de cima e também os pulsos. E no caso disso não ser possível em períodos constantes de tempo, utilize também o álcool gel 70% fazendo o mesmo procedimento.
Com informações da TV Gazeta