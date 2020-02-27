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Nas mãos e ambientes

Quais produtos de limpeza matam o coronavírus?

Médicos recomendam o uso do álcool em gel 70% para exterminar o vírus causador da doença que já possui um caso confirmado no Brasil

Publicado em 27 de Fevereiro de 2020 às 14:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 fev 2020 às 14:03
Manter os ambientes limpos com a utilização de produtos de limpeza são medidas eficazes no combate ao coronavírus Crédito: Divulgação
O avanço do coronavírus no país faz crescer as expectativas por parte da população em relação a uma vacina ou outro tipo de medicação que combata, ou cure as pessoas da covid-19. Pesquisadores de vários países se desdobram para encontrar uma saída, mas no momento, nada comprovadamente eficaz foi desenvolvido.

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Nesse sentido, prevenir-se é o ideal para evitar a propagação da doença. Com medidas simples é possível manter-se longe do coronavírus, é o que garante o infectologista Carlos Urbano.
"Utilizando o álcool 70% o vírus já é exterminado. Portanto, após lavar bem as mãos e na sequência higienizá-la com o produto, a assepsia estará bem feita", destacou o especialista.
Ter um álcool ao alcance das mãos é um facilitador no combate ao coronavírus, porém há mais produtos que podem auxiliar no extermínio desse vírus. O Ministério da Saúde, inclusive, recomenda a aplicação do álcool 70% na limpeza dos ambientes, especialmente maçanetas e outros locais onde tenha intenso contato com mãos.
Outro produto que também combate o coronavírus é a água sanitária e os derivados dela. A simples aplicação da mesma na superfície já é capaz de colocar fim ao coronavírus. O Ministério da Saúde mantém um site especial sobre todas as dúvidas relativas ao coronavírus.

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