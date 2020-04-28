Mães na pandemia: três dicas para lidar com a sobrecarga psicológica

Flexibilize as tarefas e mantenha a calma para dar adeus à sobrecarga psicológica na quarentena Crédito: Huffpost Brasil

Ser mãe já não era tarefa simples em tempos normais, quando a quarentena não existia. Com a chegada dela, os âmbitos profissional, pessoal e familiar se misturaram  e dar conta dos três, no mesmo espaço e às vezes ao mesmo tempo, tem deixado diversas mulheres sobrecarregadas e exaustas psicologicamente.

No quadro CBN Família desta terça-feira (28), a psicóloga Adriana Muller tratou dessa situação. Hoje, no horário em que se está fazendo uma reunião, o filho aparece pedindo colo. Tem que fazer a tarefa escolar, brincar, cozinhar...", resumiu. "E além das demandas externas, tem a cobrança interna de ser uma boa mãe, completou.

"Ajuda eu ficar tensa ou reclamando? Isso muda alguma coisa? Isso faz bem pra mim, para os meus filhos e para a minha família? Ou isso está sendo desgastante e em vão? Precisamos nos perguntar o que queremos ser" Adriana Muller - Psicóloga e comentarista da CBN Vitória

A tentativa de concentrar e realizar todas essas atividades acaba gerando um sentimento de culpa, de acordo com a especialista. Nós começamos o dia com a intenção de ser uma boa mãe, mas logo em seguida estamos frustradas, porque não conseguimos dar atenção ao filho, trabalhar e nos cuidar, explicou.

A solução para esse sentimento de precisar de 36 horas por dia no período em que, justamente, nunca passamos tanto tempo em casa são basicamente dois: calma e prioridades. É possível ficar calma, desde que sigamos algumas dicas práticas e flexibilizemos as nossas demandas, adiantou Adriana.

AS TRÊS DICAS MILAGROSAS PARA AS MÃES

Cuidar de si própria Converse em casa e veja o que é mais importante. A casa arrumada? Uma alimentação saudável? Depois de estabelecer quais são as coisas essenciais, veja como cada um vai contribuir e a que horas isso vai acontecer." Vamos aproveitar esse tempo que estamos mais juntos com os nossos filhos. Fazer com que esse momento seja de interação e de criação de vínculos fortes. Assim, quando tudo isso passar, teremos mostrado que essas crianças e adolescentes são amados e respeitados; e eles vão ter desenvolvido o amor, o carinho e o respeito. Tire um tempo do dia para praticar pequenos rituais. Não precisa ser nada grandioso. Passe um creme no cabelo ou no corpo; não de forma automática, mas sentindo o perfume, se massageando. Cuidar de si é muito importante. É um momento em que estabelecemos calma e carinho com nós mesmas."

UMA DICA EXTRA PARA A FAMÍLIA