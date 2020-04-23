Coronavírus vira tema de festa de 'mesversário' de bebês no ES

O pequeno Alvin, de dois meses, no ensaio com tema de coronavírus Crédito: Mayara Brito

É difícil associar o coronavírus a momentos de alegria, mas é exatamente isso que está acontecendo graças à criatividade de algumas famílias capixabas. Usando o tema da pandemia, elas enfeitaram bolos de "mêsversário" (quando o bebê completa mais um mês de vida) para comemorar a data e descontrair a tensão do isolamento.

No caso da Lívia Martins Rizério Chaves, moradora de Vitória , a ideia surgiu porque a mãe dela não vê a netinha Gabriela há mais de 50 dias. Com a saudade apertando o coração diariamente, ela resolveu fazer uma espécie de festinha virtual, por meio de uma videochamada, no último sábado (18)  quando a filhinha completou quatro meses.

O 4º "mesversário" da pequena Gabriela

Por dentro, as camadas de bolo recheadas de limão siciliano e frutas vermelhas. Por fora, uma bonequinha com um escudo e uma espada, combatendo o novo coronavírus. Além de uma plaquinha escrito Saudades da vovó, é claro. Os convidados foram o marido Tadeu, a avó Rosângela, o padrinho Kim e a madrinha Maria Auxiliadora.

Confesso que não somos muito festeiros e nunca tínhamos feito nada nos outros meses, mas tive essa ideia na semana passada. A minha mãe está isolada, junto com o meu padrasto, que faz parte do grupo de risco, pela idade, por ser diabético e hipertenso, contou Lívia. É um momento muito ruim, mas não podemos deixar o baixo-astral tomar conta da gente, completou.

"Todo dia, a minhã mãe chora de saudade da única neta. A madrinha da minha filha é médica intensivista e lida com o coronavírus diariamente. O padrinho precisou cancelar a viagem e ainda não conseguiu conhecê-la. Cada um me deu um motivo para gerar um momento de alegria e arrancar um sorriso deles" Lívia Martins Rizério Chaves - Mãe da pequena Gabriela, de apenas quatro meses

Também na tarde do último sábado (18), mas em Vila Velha , rolava a mini-festinha do Bernardo, que comemorava o sexto mês de vida  com direito a cenário, bexigas e fitas redecorando o berço. Pedi para um rapaz fazer o banner, uma moça fazer o bolo e para a minha prima fazer as plaquinhas do topo dele, contou a mãe Caroline Vieira.

Antes da pandemia, todo mês a família convidava alguns parentes e amigos para comemorar a data. Fazíamos uma espécie de rodízio, chamávamos cada vez algumas pessoas. Como na quarentena não podemos fazer isso, tive essa ideia para mostrar que não faríamos a festinha e ajudar a conscientizar as pessoas, explicou ela, que mora junto do marido Haghato.

Festinha do Bernardo na quarentena

Quem também teve uma ideia semelhante foi a confeiteira Caroline Bellon, que vive na cidade de Castelo , no Sul do Espírito Santo . Respeitando o isolamento social, a família dela fica o máximo de tempo possível em casa e, por causa da pandemia, desmarcou o ensaio fotográfico do pequeno Alvin, que completou dois meses no último dia 30 de março.

Eu já tinha planejado de todo mês fazer um bolinho e algumas fotos. A ideia é ser com o tema de cada época. Em fevereiro, por exemplo, foi Carnaval. Em março, como estávamos em quarentena, acabei adiando e fazendo só na semana passada, explicou Caroline. Como tinha visto ideias semelhantes na internet, acabei decidindo fazer esse ensaio com um bolo de coronavírus, continuou.

Bolo do ensaio o pequeno Alvin era de leite ninho, frutas vermelhas e chocolate Crédito: Mayara Brito

Para tentar minimizar qualquer risco de transmissão, desta vez a fotógrafa foi até a casa deles. O estúdio estava fechado e reabriu nessa semana. Achei que seria mais seguro ela fazer o ensaio aqui, no meu quintal, que é um ambiente aberto. O bolo eu mesma fiz, em azul e vermelho, até porque não sei se o coronavírus tem alguma cor, contou entre risos, a mamãe do Alvin.