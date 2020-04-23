Coronavírus vira tema de festa de 'mesversário' de bebês no ES

É difícil associar o coronavírus a momentos de alegria, mas é exatamente isso que está acontecendo graças à criatividade de algumas famílias capixabas. Usando o tema da pandemia, elas enfeitaram bolos de "mêsversário" (quando o bebê completa mais um mês de vida) para comemorar a data e descontrair a tensão do isolamento.
No caso da Lívia Martins Rizério Chaves, moradora de Vitória, a ideia surgiu porque a mãe dela não vê a netinha Gabriela há mais de 50 dias. Com a saudade apertando o coração diariamente, ela resolveu fazer uma espécie de festinha virtual, por meio de uma videochamada, no último sábado (18) quando a filhinha completou quatro meses.
O 4º "mesversário" da pequena Gabriela
Por dentro, as camadas de bolo recheadas de limão siciliano e frutas vermelhas. Por fora, uma bonequinha com um escudo e uma espada, combatendo o novo coronavírus. Além de uma plaquinha escrito Saudades da vovó, é claro. Os convidados foram o marido Tadeu, a avó Rosângela, o padrinho Kim e a madrinha Maria Auxiliadora.
Confesso que não somos muito festeiros e nunca tínhamos feito nada nos outros meses, mas tive essa ideia na semana passada. A minha mãe está isolada, junto com o meu padrasto, que faz parte do grupo de risco, pela idade, por ser diabético e hipertenso, contou Lívia. É um momento muito ruim, mas não podemos deixar o baixo-astral tomar conta da gente, completou.
"Todo dia, a minhã mãe chora de saudade da única neta. A madrinha da minha filha é médica intensivista e lida com o coronavírus diariamente. O padrinho precisou cancelar a viagem e ainda não conseguiu conhecê-la. Cada um me deu um motivo para gerar um momento de alegria e arrancar um sorriso deles"
Também na tarde do último sábado (18), mas em Vila Velha, rolava a mini-festinha do Bernardo, que comemorava o sexto mês de vida com direito a cenário, bexigas e fitas redecorando o berço. Pedi para um rapaz fazer o banner, uma moça fazer o bolo e para a minha prima fazer as plaquinhas do topo dele, contou a mãe Caroline Vieira.
Antes da pandemia, todo mês a família convidava alguns parentes e amigos para comemorar a data. Fazíamos uma espécie de rodízio, chamávamos cada vez algumas pessoas. Como na quarentena não podemos fazer isso, tive essa ideia para mostrar que não faríamos a festinha e ajudar a conscientizar as pessoas, explicou ela, que mora junto do marido Haghato.
Festinha do Bernardo na quarentena
Quem também teve uma ideia semelhante foi a confeiteira Caroline Bellon, que vive na cidade de Castelo, no Sul do Espírito Santo. Respeitando o isolamento social, a família dela fica o máximo de tempo possível em casa e, por causa da pandemia, desmarcou o ensaio fotográfico do pequeno Alvin, que completou dois meses no último dia 30 de março.
Eu já tinha planejado de todo mês fazer um bolinho e algumas fotos. A ideia é ser com o tema de cada época. Em fevereiro, por exemplo, foi Carnaval. Em março, como estávamos em quarentena, acabei adiando e fazendo só na semana passada, explicou Caroline. Como tinha visto ideias semelhantes na internet, acabei decidindo fazer esse ensaio com um bolo de coronavírus, continuou.
Para tentar minimizar qualquer risco de transmissão, desta vez a fotógrafa foi até a casa deles. O estúdio estava fechado e reabriu nessa semana. Achei que seria mais seguro ela fazer o ensaio aqui, no meu quintal, que é um ambiente aberto. O bolo eu mesma fiz, em azul e vermelho, até porque não sei se o coronavírus tem alguma cor, contou entre risos, a mamãe do Alvin.
Nesta quinta-feira (23), todos os bolos dessas histórias já tinham acabado. As lembranças e os sorrisos, no entanto, permaneciam intactos na memória da Lívia e das duas Caroline; enquanto as fotografias também estão guardadas nos celulares. No meio da pandemia, um respiro para lembrar dos bons e velhos tempos que em breve vão voltar.