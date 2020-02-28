A história do casal de PMs que encantou a web com ensaio fotográfico no ES

Fotos dos soldados Rogério e Letícia (com o pequeno Pedro) encantaram a internet Crédito: Venial Fotografia

É quase impossível ficar indiferente às fotos que os soldados Rogério Oliveira e Letícia Ferraz fizeram para registrar o crescimento da família, no último dia 6 de fevereiro  menos de 24 horas antes da chegada da pequena Júlia, que nas imagens ainda estava dentro da barriga da mãe. Feito no Sul do Espírito Santo, o ensaio encantou milhares de internautas

Muito do charme das fotografias fica por conta da minifarda que o Pedro, de apenas um ano e cinco meses, veste. Dessa vez, nós pegamos a roupinha com um casal de policiais, que são amigos nossos. Mas quando ele completou um mês, nós mandamos fazer uma, que também será usada pela Júlia, quando ela estiver com mais dias, adiantou Letícia.

Para o ensaio de um mês do Pedro, os pais encomendaram uma minifarda da PM Crédito: Venial Fotografia

Casados desde abril de 2017, os dois se conheceram três anos antes, no curso de formação de soldados. Acho que o interesse foi recíproco (risos) e nós sempre sonhamos em ter dois filhos, revelou. Com tamanha sintonia, o pedido de noivado não demorou e aconteceu em 2015, durante a festa de formatura de Letícia, que é graduada em Direito.

No meio dos planos em comum, porém, um imprevisto: a notícia da segunda gravidez chegou antes do esperado. O Pedro foi planejado; a Júlia não (risos). A nossa ideia era dar um intervalo de dois anos, mas quando o Pedro completou sete meses, descobri que estava grávida, disse a jovem mãe, de 27 anos.

Fotos dos soldados Rogério e Letícia (com o pequeno Pedro) encantaram a internet Crédito: Venial Fotografia

No momento da descoberta, uma pequena preocupação, mas que logo acabou substituída por uma grata surpresa. Quando descobri a segunda gravidez, achei que ia ser difícil por conta dos ciúmes, mas o Pedro me surpreendeu. Ele tem um cuidado enorme com ela, chama de Juju ou de mã (irmã) e fica querendo fazer carinho nela toda hora, contou Letícia.

Plenamente realizada, a mamãe contou como foi a escolha dos nomes. Sempre sonhei em ter um casal. Então, nós decidimos que se fosse menina, eu escolheria; e se fosse menino, ele escolheria, revelou. O Rogério também encarou a paternidade com muito amor e carinho. Não tenho palavras para descrever. Vivemos por eles e para eles, completou feliz.

Fotos dos soldados Rogério e Letícia (com o pequeno Pedro) encantaram a internet Crédito: Venial Fotografia

Com tanto amor envolvido, como sair rumo ao Terceiro Batalhão da Polícia Militar, em Alegre, Sul do Estado, para um trabalho que oferece constantes riscos? A resposta veio de Letícia. Cada dia é uma nova oportunidade. Entregamos nossas vidas, nossa família e nosso emprego nas mãos de Deus. É uma profissão muito perigosa, mas também muito gratificante.

Tanto ela quanto Rogério trabalham sob um sistema de escala, fazendo o patrulhamento nas ruas, atendendo ocorrências e ajudando na prevenção da ordem pública da região onde vivem  e também na qual fizeram todas as fotos desta reportagem, graças ao trabalho de outro casal: os fotógrafos Érica e Mazinho Venial.

Ensaio de fevereiro reproduziu algumas cenas do primeiro, agora com a presença do pequeno Pedro nas fotos Crédito: Venial Fotografia

E o contato entre eles já dura anos. A Letícia e o Rogério nos procuraram para fazer as fotos do casamento deles, mas não tínhamos agenda. Depois, eles voltaram a nos procurar e aí fizemos o ensaio de gestante do primeiro filho, o acompanhamento do Pedro e tivemos a ideia de reproduzir as mesmas cenas em um ensaio da segunda gravidez, explicou Érica.

A possibilidade de acompanhar o crescimento da família dos clientes é uma das partes mais prazerosas para a fotógrafa. Fotografar crianças é complicado porque elas têm todo um momento próprio, mas, por outro lado, é muito legal porque vemos as mudanças acontecendo de perto e ainda eternizamos esses momentos para a família, comentou.

Ensaio de fevereiro reproduziu algumas cenas do primeiro, agora com a presença do pequeno Pedro nas fotos Crédito: Venial Fotografia

Embora atue na área há anos, a experiência de fotografar uma família de policiais desta forma foi inédita para o casal, que se recorda da história de Letícia e Rogério com carinho. Cada um dos encontros durou 1h30 e há mais momentos juntos pela frente, com os ensaios da pequena Júlia. Enquanto isso, é possível apreciar  sem moderação  outras fotos lindas da família: