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Casal de Vila Velha

Após aborto, mulher faz ensaio surpresa para contar ao marido que está grávida

'Tivemos que chamar o Samu, porque a pressão do meu marido caiu. Ele sentou no chão e tremia. Ficou muito feliz', conta a esposa

Publicado em 19 de Fevereiro de 2020 às 13:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 fev 2020 às 13:05
Bruna Dantas fez ensaio fotográfico surpresa para contar ao marido, Gustavo Castro, que estava grávida Crédito: Wellington Vieira
"Ganhei um sorteio na rede social, amanhã vamos fazer um ensaio de casal na Pedra da Cebola". Em dezembro, foi esse o convite que Gustavo Castro, de 36 anos, recebeu da esposa, Bruna Dantas,  27 anos, sem se quer imaginar a surpresa que o aguardava. Dois anos depois de o casal sofrer um aborto espontâneo, Bruna descobriu que estava grávida. Ela combinou tudo com um fotógrafo e decidiu que contaria a novidade ao marido de um jeito diferente. 
"Na primeira vez fiz o teste e contei normal. Mas desta vez eu precisava fazer algo diferente, queria ter esse momento eternizado e decidi que contaria para ele de um jeito que ele jamais esqueceria", lembra Bruna.

O TESTE, O PLANO E A EMOÇÃO DO PAI

Bruna percebeu as mudanças no corpo durante uma viagem do casal à Gramado, no Rio Grande do Sul, e Gustavo até comentou que ela estaria grávida. A esposa negou, achou que não fosse verdade, mas fez o teste sem que ele soubesse e guardou segredo por um dia até revelar a novidade no ensaio fotográfico.
Bruna Dantas fez ensaio fotográfico surpresa para contar ao marido, Gustavo Castro, que estava grávida Crédito: Wellington Vieira
"Eu até hoje não sinto enjoo, nada assim, mas notei umas mudanças no meu corpo e, no dia 13 de dezembro, resolvi fazer o teste de gravidez. Quando vi 'positivo', entrei em pânico, chorava e agradecia a Deus por esse milagre", contou.
Com o resultado na mão, Bruna entrou em contato com o fotógrafo Wellington Vieira e combinou tudo: "Ele ia fingir que eu ganhei um sorteio no Instagram e me mandaria uma mensagem dizendo que o ensaio precisaria ser feito no dia seguinte. Tirei print da mensagem e mostrei ao meu marido. Mal sabia ele que tudo estava sendo armado".
Gustavo foi pego de surpresa e ainda se emociona ao lembrar: "sorria e chorava" Crédito: Wellington Vieira
No dia do ensaio, o fotógrafo entregou um quadro para Bruna e outro para Gustavo, e disse que eles deveriam escrever, cada um, uma mensagem para o outro. Com o casal de costas, Wellington pediu para que eles virassem e Gustavo então pode ler: "Agora somos 3. Parabéns, papai!"
"Primeiro as pessoas não entendiam, por que eu estava com aquele quadro na mão e pedia que elas fizessem silêncio. Depois, quando eu virei... A foto dizia tudo. Eu chorava, o Gustavo chorava, o fotógrafo chorava. Tivemos que chamar o Samu, porque a pressão do meu marido caiu. Ele sentou no chão e tremia. Ficou muito feliz."
Bruna Dantas - Psicanalista clínica
Casal havia sofrido um aborto em 2017 Crédito: Wellington Vieira
Gustavo ainda se emociona ao lembrar do momento, que ele afirma ter sido de muita alegria.
"Primeiro ela me enganou, guardou segredo de um dia para o outro. Foi uma surpresa muito boa. Essa criança estava sendo muito esperada. No momento eu só chorava. Sorria e chorava, e sorria de novo. Foi uma emoção muito grande. Tenho certeza que essa criança vai trazer muita alegria para gente."
Gustavo Castro - Corretor de imóveis

O SONHO DA PATERNIDADE

Casados há três anos, Bruna e Gustavo sempre souberam que teriam dificuldade para engravidar.  Com endometriose, o médico já havia avisado que ela precisaria passar por alguns tratamentos. Em agosto de 2017, a gravidez chegou como surpresa, mas um aborto três meses depois deixou o casal bastante chateado.
"Em 2017 a gente já estava preparando tudo, e infelizmente no terceiro mês sofri o aborto espontâneo. Nós sofremos muito, o pai sofreu em dobro, mas fomos tentando. Passei por muitos exames. O médico pediu para que esperássemos um ano, para eu estar 100% recuperada. E é incrível como dessa vez... É como se eu não tivesse tido nada antes, endometriose, cisto, nada, meu útero estava limpinho. Ficamos impressionados", revela a mãe.
Bruna e Gustavo vão descobrir o sexo do bebe no mês que vem, em um chá revelação Crédito: Wellington Vieira
O casal agora planeja o chá revelação, marcado para o mês que vem, que é quando Bruna e Gustavo vão descobrir o sexo do bebê.
"Está sendo a maior alegria da nossa vida. Tudo que sonhamos. Deus tem nos abençoado e nos agraciado muito. Fiz isso (a surpresa) para que meu filho veja, lá na frente, o quanto ele foi esperado e amado mesmo com três semanas de gestação", concluiu Bruna.

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