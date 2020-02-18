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Domingos Martins

De beleza exótica, borboleta chama atenção em Pedra Azul, no ES

Vídeo registrado pelo arquiteto Emílio Caliman encanta; especialista explica as peculiaridades da espécie

Publicado em 18 de Fevereiro de 2020 às 20:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 fev 2020 às 20:47
O vídeo acima, que circulou na internet nos últimos dias, mostra uma borboleta azul brilhante voando em meio a uma área de vegetação, em Pedra Azul, Domingos Martins, na Região Serrana do Espírito Santo. Quem viu as imagens se encantou com a vividez e a mudança das cores das asas do inseto  e A Gazeta foi atrás de uma explicação para tanta beleza.
De acordo com o biólogo e professor universitário Marcelo Teixeira Tavares, várias espécies de borboleta do gênero Morpho têm essa aparência. Esses tons de azul, quase púrpura, são produzidos pelo efeito da reflexão e da refração de diferentes comprimentos de ondas de luz, que incide na parte dorsal das asas, esclareceu.

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A explicação com alguns conceitos de física traz ainda uma característica chamada iridescência, que é a capacidade de refletir as cores do arco-íris. Especificamente no caso desta borboleta, o azul, o anil e o violeta. Os pelos em formato de escamas têm essa propriedade e acabam gerando esse tom metálico, continuou explicando o biólogo.
Segundo ele, não é possível garantir qual é a espécie que aparece no vídeo, mas a probabilidade de ser um macho é grande, já que a coloração neles é mais intensa, justamente com o intuito de atrair as fêmeas para acasalamento. Frequentes nas Américas do Sul e Central, essas borboletas são cada vez menos comuns porque vivem em áreas de matas preservadas.

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E foi justamente em meio a um pedaço da natureza de Pedra Azul, que o arquiteto Emílio Caliman fez o vídeo na manhã da última sexta-feira (14). Eu já tinha visto ela antes, mas dessa vez, quando estava voltando de uma obra, vi de novo e parei o carro. Como ela é relativamente grande, não é muito rápida e deu tempo de filmar, contou.
Apesar de não ser a primeira vez que a avistou, a borboleta encantou o arquiteto como se fosse inédita. É impressionante a cor, que vai mudando entre o azul e o lilás. Presenciar coisas como essa é que me fez voltar para essa região depois de me formar em Vitória. Ficar perto da natureza me inspira", finalizou.

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