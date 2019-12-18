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Turismo

Pedra Azul terá camping de luxo para curtir a natureza com conforto

O empreendimento está sendo construído na  Rota do Carmo e tem previsão de inauguração no inverno de 2020
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 dez 2019 às 20:04

Publicado em 18 de Dezembro de 2019 às 20:04

Acampamento de luxo é tendência Crédito: Divulgação
Pedra Azul terá no próximo inverno o seu primeiro o glamping, que é o camping de luxo ideal para quem adora ficar perto da natureza, mas não abre mão do conforto. O empreendimento está sendo construído na Rota do Carmo, no Distrito de Aracê, e terá 5 barracas priorizando materiais sustentáveis como madeiras de demolição, vidros e ferros reutilizados, além de energias alternativas e limpas. "Estudando as possibilidades de acomodações, decidi fazer poucas unidades, preservando a tranquilidade do local, que não possui sinal de telefonia e permite fazer as pessoas se desligarem da vida corrida e experimentarem a paz. Também optei por fazer todas as unidades diferentes uma das outras, possibilitando que os visitantes vivenciem diversas experiências no Glamping Pedra Azul", conta o idealizador Vinicius Villar.

Acampamento de luxo em Pedra Azul

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A ideia deste tipo de hospedagem é oferecer ao viajante contato com a natureza em um ambiente rústico, mas sem abrir mão do conforto e da infraestrutura dos hotéis. "O glamping une toda a experiência de vivenciar um acampamento, sem os perrengues típicos deste tipo de acomodação, permitindo vivenciar todo contato com a natureza, associado ao glamour e luxo de um resort", diz Vinicius. Para entender ainda mais esse universo, ele fez algumas viagens, inclusive para Nova Iorque, onde visitou glampings que só conhecia pela internet.
Além das barracas de luxo o local também contará com  áreas comuns para todos os hóspedes. "Resolvi permitir que outras pessoas pudessem vivenciar o ambiente, até então de acesso restrito, com o encanto de estar em Pedra Azul, com uma proposta bastante diferente e única", diz Villar.

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