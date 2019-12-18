Pedra Azul terá camping de luxo para curtir a natureza com conforto

Acampamento de luxo é tendência Crédito: Divulgação

Pedra Azul terá no próximo inverno o seu primeiro o glamping, que é o camping de luxo ideal para quem adora ficar perto da natureza, mas não abre mão do conforto. O empreendimento está sendo construído na Rota do Carmo, no Distrito de Aracê, e terá 5 barracas priorizando materiais sustentáveis como madeiras de demolição, vidros e ferros reutilizados, além de energias alternativas e limpas. "Estudando as possibilidades de acomodações, decidi fazer poucas unidades, preservando a tranquilidade do local, que não possui sinal de telefonia e permite fazer as pessoas se desligarem da vida corrida e experimentarem a paz. Também optei por fazer todas as unidades diferentes uma das outras, possibilitando que os visitantes vivenciem diversas experiências no Glamping Pedra Azul", conta o idealizador Vinicius Villar.

Acampamento de luxo em Pedra Azul

A ideia deste tipo de hospedagem é oferecer ao viajante contato com a natureza em um ambiente rústico, mas sem abrir mão do conforto e da infraestrutura dos hotéis. "O glamping une toda a experiência de vivenciar um acampamento, sem os perrengues típicos deste tipo de acomodação, permitindo vivenciar todo contato com a natureza, associado ao glamour e luxo de um resort", diz Vinicius. Para entender ainda mais esse universo, ele fez algumas viagens, inclusive para Nova Iorque, onde visitou glampings que só conhecia pela internet.