Para curtir o inverno

Quadrado de São Paulinho é o novo point da região de Pedra Azul, no ES

O reduto reúne restaurantes, lojas de artesanato e cervejaria

Publicado em 19 de Junho de 2019 às 22:29

Guilherme Sillva

O Quadrado de São Paulinho é o novo point da Rota do Lagarto Crédito: Marcelo Prest
É no final da Rota do Lagarto que fica o novo point da região, chamado de Quadrado de São Paulinho. Ali, apesar do comércio estar se desenvolvendo, a essência de Pedra Azul e os seus principais atributos continuam os mesmos.
Na praça do vilarejo há opções para refeições e compras. Tudo é produzido inteiramente por aquelas bandas. Os artigos de costura e os itens decorativos são confeccionados por artesãos locais. As criações gastronômicas, na maioria das vezes, são feitas com ingredientes colhidos no quintal.
Uma das primeiras a chegar por ali foi Josiane Benin que, junto com o marido, Eugenio Mello, instalou o Taruíra Food Truck em 2017. O ônibus escolar reformado em Curitiba foi transformado numa lanchonete que serve comida com influência alemã. “Começamos apostando principalmente nas salsichas. Mas agora os hambúrgueres feitos com carne e pão artesanal também tem tido boa saída”, conta ela.
Comida com influência alemã faz sucesso no Quadrado Crédito: Marcelo Prest
Os alemães são orgulhosos de suas salsichas e elas alcançaram fama internacional. Ali é possível desgustar algumas delas. Como a Weisswurst, salsicha branca típica da Baviera. A cor desta salsicha feita com carne de vitelo e salsinha realmente é branca, mesmo depois de fervida. Ou a Cervella, feita de carne bovina e alho. A mais famosa é a Frankfurt, feita de carne suína levemente defumada. “Elas são servidas com chucrute cozido com bacon. E o ideal é que sejam consumidas com mostarda”, sugere Josiane. O cardápio conta ainda com cinco tipos de hambúrgueres, vinhos argentinos, uruguaios e portugueses, além, claro, das cervejas.
Artesanato
Basta dar alguns passos e atravessar a rua para chegar até a Tuia Gastronomia e Arte. A casa de madeira abriga (e vende) o artesanato produzido por artistas do calibre de Ana Paula Castro, Inah Durão, Jacqueline Chiabay, Vivian Chiabay e Selma Martins. E, se você visitar a loja neste inverno, vai dar de cara com a coleção inédita e recém-lançada da artista plástica Daniela Aguilar, que fincou raízes na região e lançou peças inspiradas em Pedra Azul. “Sou uma pessoa nômade e morei em diversos lugares, como Barcelona, Lisboa, Maceió e Belo Horizonte. Há cinco anos retornei e fiz o meu ateliê na fazenda da minha família, no Norte do Estado. Por isso, o meu olhar se voltou muito para o Espírito Santo”, conta.
A portuguesa Maria Pavão acaba de abrir uma cafeteria na Rota do Lagarto Crédito: Marcelo Prest
Acostumada a ter os sonhos como fio condutor de suas obras - que viraram intervenções, instalações, objetos, pintura, desenhos, estampas, ilustrações e colagens - ela se rendeu às belezas da região serrana. Agora lança diversos gifts que têm estampados, além da Pedra Azul, pássaros, cafés, morangos e mel, por exemplo. “Não fazia parte dos meus planos fazer essa coleção. Mas o lugar me inspirou”.
As peças, feitas de madeira de demolição e azulejo, se transformam em bandejas, chaveiros, imãs, blocos e canecas. “O conceito para esta série está no olhar para os ícones e elementos representativos da região desdobrados para elementos fluidos e do sentir, já que tenho uma conexão afetiva com o local - meu próximo atelier está sendo construído aqui no entorno e vou ficar na região pelos próximos 12 anos”, diz rindo.
É ali também que está a loja Da Tutte Mani, do Instituto Jutta Batista da Silva (IJBS), uma autêntica casa de pomeranos adquirida alguns quilômetros dali, desmontada e remontada no local. O espaço comercializa produtos artesanais que carregam a cultura e a história da região. É o trabalho artesanal de 21 associações ou núcleos voluntários que são assessorados pelo IJBS e estão em 11 municípios da Região Serrana do Estado. O visitante pode encontrar roupas de cama, toalhas de mesa, almofadas, utensílios para cozinha, entre outros. Alguns produtos são elaborados com técnicas de bordados, dos mais variados tipos de pontos.
Artesanato com inspiração na história da região Crédito: Marcelo Prest
O local conta ainda com a Cervejaria Azzurra, que vende a bebida artesanal, a Marietta Delicatessen onde é possível comprar bolos, pães, queijos, doces e biscoitos artesanais, além da Venda da Rota que aposta na decoração e gastronomia. Para movimentar ainda mais a região, os comerciantes do Quadrado têm apostando na música ao vivo para atrair clientes. Programação ideal para esquentar a temperatura, que fica abaixo dos 10°C nessa época do ano.

