Quadrado de São Paulinho é o novo point da região de Pedra Azul, no ES

É no final da Rota do Lagarto que fica o novo point da região, chamado de Quadrado de São Paulinho. Ali, apesar do comércio estar se desenvolvendo, a essência de Pedra Azul e os seus principais atributos continuam os mesmos.
Na praça do vilarejo há opções para refeições e compras. Tudo é produzido inteiramente por aquelas bandas. Os artigos de costura e os itens decorativos são confeccionados por artesãos locais. As criações gastronômicas, na maioria das vezes, são feitas com ingredientes colhidos no quintal.
Uma das primeiras a chegar por ali foi Josiane Benin que, junto com o marido, Eugenio Mello, instalou o Taruíra Food Truck em 2017. O ônibus escolar reformado em Curitiba foi transformado numa lanchonete que serve comida com influência alemã. “Começamos apostando principalmente nas salsichas. Mas agora os hambúrgueres feitos com carne e pão artesanal também tem tido boa saída”, conta ela.
Os alemães são orgulhosos de suas salsichas e elas alcançaram fama internacional. Ali é possível desgustar algumas delas. Como a Weisswurst, salsicha branca típica da Baviera. A cor desta salsicha feita com carne de vitelo e salsinha realmente é branca, mesmo depois de fervida. Ou a Cervella, feita de carne bovina e alho. A mais famosa é a Frankfurt, feita de carne suína levemente defumada. “Elas são servidas com chucrute cozido com bacon. E o ideal é que sejam consumidas com mostarda”, sugere Josiane. O cardápio conta ainda com cinco tipos de hambúrgueres, vinhos argentinos, uruguaios e portugueses, além, claro, das cervejas.
Artesanato
Basta dar alguns passos e atravessar a rua para chegar até a Tuia Gastronomia e Arte. A casa de madeira abriga (e vende) o artesanato produzido por artistas do calibre de Ana Paula Castro, Inah Durão, Jacqueline Chiabay, Vivian Chiabay e Selma Martins. E, se você visitar a loja neste inverno, vai dar de cara com a coleção inédita e recém-lançada da artista plástica Daniela Aguilar, que fincou raízes na região e lançou peças inspiradas em Pedra Azul. “Sou uma pessoa nômade e morei em diversos lugares, como Barcelona, Lisboa, Maceió e Belo Horizonte. Há cinco anos retornei e fiz o meu ateliê na fazenda da minha família, no Norte do Estado. Por isso, o meu olhar se voltou muito para o Espírito Santo”, conta.
Acostumada a ter os sonhos como fio condutor de suas obras - que viraram intervenções, instalações, objetos, pintura, desenhos, estampas, ilustrações e colagens - ela se rendeu às belezas da região serrana. Agora lança diversos gifts que têm estampados, além da Pedra Azul, pássaros, cafés, morangos e mel, por exemplo. “Não fazia parte dos meus planos fazer essa coleção. Mas o lugar me inspirou”.
As peças, feitas de madeira de demolição e azulejo, se transformam em bandejas, chaveiros, imãs, blocos e canecas. “O conceito para esta série está no olhar para os ícones e elementos representativos da região desdobrados para elementos fluidos e do sentir, já que tenho uma conexão afetiva com o local - meu próximo atelier está sendo construído aqui no entorno e vou ficar na região pelos próximos 12 anos”, diz rindo.
É ali também que está a loja Da Tutte Mani, do Instituto Jutta Batista da Silva (IJBS), uma autêntica casa de pomeranos adquirida alguns quilômetros dali, desmontada e remontada no local. O espaço comercializa produtos artesanais que carregam a cultura e a história da região. É o trabalho artesanal de 21 associações ou núcleos voluntários que são assessorados pelo IJBS e estão em 11 municípios da Região Serrana do Estado. O visitante pode encontrar roupas de cama, toalhas de mesa, almofadas, utensílios para cozinha, entre outros. Alguns produtos são elaborados com técnicas de bordados, dos mais variados tipos de pontos.
O local conta ainda com a Cervejaria Azzurra, que vende a bebida artesanal, a Marietta Delicatessen onde é possível comprar bolos, pães, queijos, doces e biscoitos artesanais, além da Venda da Rota que aposta na decoração e gastronomia. Para movimentar ainda mais a região, os comerciantes do Quadrado têm apostando na música ao vivo para atrair clientes. Programação ideal para esquentar a temperatura, que fica abaixo dos 10°C nessa época do ano.